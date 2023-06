Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati: i motivi dell’addio

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Giulia Stabile e Sangiovanni, finito l'amore nato ad "Amici"

Nessun happy ending per la bellissima favola d’amore tra la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. Dopo più di due anni, le star di Amici 20 hanno infatti deciso di separarsi, prendendo strade diverse e mettendo fine ad una relazione che aveva fatto sognare milioni di spettatori sin dai tempi del talent show di Maria De Filippi.

La notizia di una presunta crisi era già nell’aria da diversi mesi: sempre estremamente riservati sulla loro relazione, i due artisti avevano comunque insospettito i fan con un’assenza di like sui social che si è trasformata nella conferma che tutti attendevano, ma con cui nessuno avrebbe voluto fare i conti.

Perché Giulia e Sangio si sono lasciati

Giulia Stabile e Sangiovanni hanno deciso di mettere la parola ‘fine’ alla loro relazione di comune accordo. Lo hanno fatto in modo discreto e rispettoso, mantenendo fede a quella filosofia low-profile che li ha sempre contraddistinti: innamoratisi sotto i riflettori di Mediaset, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio privato lontano dalle telecamere in cui coltivare giorno per giorno il loro amore. Un amore che oggi, tuttavia, sarebbe arrivato al capolinea. Già qualche giorno fa, proprio Giulia Stabile aveva parlato per la prima volta della crisi con il fidanzato in un’intervista: “Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e Sangiovanni. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore”.

Una dichiarazione sibillina, che lasciava intendere una rottura confermata oggi dall’esperto di gossip Alessandro Rosica con un lungo post sui social: “Sono stato il primo a comunicare una crisi “gigantesca” tra Giulia Stabile e Sangiovanni (all’anagrafe Giovanni Pietro Damian). Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati”.

I motivi dell’addio? “Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali”, ha scritto l’esperto di gossip.

Una storia da reality show

Giulia e Sangio si erano conosciuti nel corso della 20esima edizione del talent Amici, al quale avevano partecipato entrambi. Ballerina talentuosa lei, cantautore originale e sopra le righe lui, i due avevano raggiunto insieme la finalissima dello show, vinta poi dalla Stabile.

Una relazione nata sotto i riflettori mediatici, che neppure la tensione e le numerose sfide affrontate all’interno della scuola più famosa d’Italia avevano scalfito: nonostante piccole incomprensioni e momenti bui, le giovani star si erano sempre ritrovate a poter contare l’uno sull’altra. Per l’allora 18enne Giulia, ‘Sangio’ era il primo amore: un legame puro e affettuoso, suggellato anche da alcune hit dedicatele dal fidanzato. Una su tutte: Lady.

Il percorso dopo Amici 20

Anche al termine del reality, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno continuato a sostenersi a vicenda nelle rispettive avventure: “Giulia mi è vicino in ogni tappa importante”, ha dichiarato il cantante vicentino in diverse occasioni.

E i successi sono ben presto arrivati per entrambi: la ballerina è entrata nel corpo di ballo dei professionisti di Amici ed ha debuttato in veste di co-conduttrice nello show di Canale 5 Tu si Que vales. Il cantante ha invece partecipato a Sanremo 2022 con il brano Farfalle, continuando a pubblicare singoli di successo e collaborando con artisti del calibro di Gianni Morandi. Il futuro, anche se non più in coppia, sembra luminoso per entrambi.