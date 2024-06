Giulia Stabile, “Flirt con Manu Ríos di Élite”. La risposta della ballerina

Fonte: IPA Giulia Stabile e Manu Rios

A volte basta un solo incontro per accendere i rumors sui social. E quello che è successo a Giulia Stabile, ex allieva di Amici di Maria De Filippi e ormai volto noto della tv. La ballerina è infatti stata avvistata ad un evento in compagnia di Manu Ríos, attore spagnolo diventato famoso a livello internazionale per il ruolo di Patrick Blanco Commerford nella serie televisiva Élite. Un semplice video che ha acceso la curiosità dei fan, convinti che tra i due sia scoccata la scintilla. Ora, Giulia ha volto rispondere al gossip.

Giulia Stabile risponde alle voci sul flirt con Manu Ríos

Giulia Stabile e Manu Ríos sono entranti nel girone dei rumors sui social. La scintilla della curiosità dei fan, convinti che tra i due possa essere nato del tenero, è scattata a seguito di un video diffuso su X in cui i due, invitati a un evento a Milano, parlano in modo spigliato e amichevole. Nulla di particolarmente intimo, ma sufficiente per far fantasticare i fan su una possibile relazione, tanto da far dilagare le voci sui social, fino alle orecchie della diretta interessata.

Proprio per questo, Giulia ha deciso di intervenire sulla questione, condividendo sui suoi canali social lo spezzone di un articolo che riportava la notizia e commentando, con l’ironia che la caratterizza da sempre: “Ma magari.”

Nessuna relazione segreta, nessun flirt tra i due: forse, solo una bella amicizia trainata anche dalle passioni comuni. Entrambi, infatti, sono da sempre molto amanti della danza. Giulia, oltre ad aver vinto Amici, ha continuato la sua carriera danzante ottenendo il posto da ballerina professionista nel talent show che l’ha resa una stella, oltre a prendere parte a grandi produzioni.

Manu Ríos, invece, fin da bambino ha studiato danza classica, danza moderna e street dance, e nel 2009 ha gareggiato nella versione spagnola di ¡Tú sí que vales! arrivando alle semifinali: un altro punto in comune con la Stabile, considerando che lei ne conduce la versione italiana. In più l’attore era già stato travolto dalle indiscrezioni amorose legate a volti noti dello showbusiness italiano: nel 2023, alcuni avevano ipotizzato un flirt con Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara.

Gli amori di Giulia Stabile

Non è la prima volta che Giulia Stabile viene travolta dai rumors legati alla sua vita sentimentale. La ragazza, dopo aver vissuto una bellissima storia d’amore con Sangiovanni, ormai al capolinea da svariato tempo, pare però non aver più trovato il vero amore.

Giulia ha infatti ammesso che il cantante è stato il suo primo amore, e non si è mai sbilanciata sui veri motivi per cui i due si sono lasciati. Una storia davvero importante per entrambi e che abbiamo potuto ripercorrere, seppur marginalmente, a Sanremo 2024, quando Sangiovanni ha portato sul palco del teatro Ariston Finiscimi, un brano che suonava come una lettera di scuse alla ballerina. Dopo la fine della loro storia, i fan hanno ipotizzato svariati flirt della ballerina: da Kumo, passando per Sebastian Melo Taveira, fino a Holden, la ballerina ha sempre smentito ogni gossip.