Chi è Manu Rios: la presunta nuova fiamma di Valentina Ferragni

L'influencer Valentina Ferragni

All’ultima delle tre feste organizzate per celebrare l’ingresso nei trent’anni, la più esclusiva e scatenata, a fianco dell’influencer Valentina Ferragni mancava – così come previsto – l’ex fidanzato storico Luca Vezil, assente nonostante gli affettuosi auguri scambiati sui social.

Presente, invece, e in atteggiamenti di evidente complicità con la festeggiata, Manu Rios. Il giovane attore spagnolo, arrivato al successo con il ruolo di Patrick nel teen-drama Élite di Netflix, è da mesi indicato come possibile nuova fiamma di Valentina.

Manu Rios, chi è l’attore spagnolo famoso su Netflix

Nato a Calzada de Calatrava, in Spagna, il 17 dicembre 1998, Manuel Ríos Fernández, conosciuto semplicemente come Manu Rios, è uno dei nomi più popolari della nuova generazione di celebrities spagnola. La passione per il mondo dello spettacolo inizia già da bambino: ha appena 9 anni, Manu, quando partecipa allo show televisivo Cantando en Familia. La carriera del giovane cantante prosegue attraverso diversi programmi televisivi e in teatro, nello spettacolo Gavroche prodotto dalla compagnia Los Miserables.

La carriera da cantante riceve il plauso del grande pubblico sul palco della versione spagnola di Tu si que vales, ma il vero successo internazionale è arrivato grazie alla partecipazione nella serie Élite, teen drama tra i più seguiti su Netflix arrivato oggi alla sesta stagione. Attore ben a suo agio anche nelle vesti di modello e influencer, Manu Rios è spesso ospite di alcuni tra gli eventi più glamour del jet set. Lo scorso anno ha persino sfilato sull’ambitissimo tappeto rosso del Met Gala, accompagnato dalla famiglia Moschino, di cui ha indossato gli abiti.

Valentina Ferragni e Manu Rios, vicinissimi al compleanno dell’influencer

Come già detto, Manu Rios è un vero viveur, sempre presente agli eventi che contano. Non poteva dunque mancare alla settimana della moda di Milano, la stessa settimana in cui si è celebrato il compleanno dell’influencer Valentina Ferragni. Festa cui l’attore ha partecipato, assieme al collega di Élite André Lamoglia. L’invito di Manu Rios non era stato ufficializzato dall’influencer, sono stati i follower a puntare i riflettori sulla presenza dell’attore spagnolo, che si è visto ballare complice con l’influencer in una storia Instagram postata dal cognato Fedez.

Nessuna dichiarazione da parte dei due diretti interessati, eppure sono in giro da mesi i rumors che vedono in Rios il nuovo flirt di Valentina Ferragni, da poco tornata single dopo la fine della relazione decennale con Luca Vezil. I due si sarebbero conosciuti la scorsa estate, mentre Valentina era in vacanza con un altro membro del cast di Élite, il 19enne Alvaro De Juana. Inizialmente, si pensava potesse essere proprio Alvaro la nuova fiamma dell’influencer, sostituito poi da Rios. Niente è certo, dunque, quel che è probabile, però, è che sia sul set della serie spagnola che Valentina abbia ritrovato l’amore.

L’amicizia tra Manu Rios e i Ferragnez

Non è la prima volta che Manu Rios viene visto in compagnia dei membri della famiglia dei Ferragnez. Al Met Gala dello scorso maggio, l’attore ha passato molto tempo assieme a Chiara Ferragni e Fedez, postando anche una foto assieme alla coppia sul suo profilo Instagram.

I rapporti social, però, erano iniziati già da tempo, quando Rios aveva utilizzato il brano Mille di Fedez come colonna sonora di uno dei suoi reel. Dopo aver visto la storia, era stato lo stesso Fedez a contattare il giovane attore, ringraziandolo pubblicamente con un buffo spagnolo maccheronico.