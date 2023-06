Amici Full Out, la scaletta del concerto degli ex allievi: ospiti e sorprese

Un concerto speciale che vedrà protagonisti i ragazzi dell’ultima edizione di Amici: è Amici Full Out, che andrà in onda martedì 20 giugno su Italia 1. Una serata esclusiva in programma all’interno del Rock in Roma dall’Ippodromo delle Capannelle, con la conduzione di Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear, vera rivelazione dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici Full Out, gli ospiti della serata

Martedì 20 giugno in prima serata e in esclusiva su Italia 1 arriva Amici Full Out, un concerto speciale che vedrà protagonisti i ragazzi dell’ultima edizione di Amici all’interno del Rock in Roma dall’Ippodromo delle Capannelle. Alla conduzione della serata esclusiva Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear, la ballerina australiana, vera rivelazione dello show, il cui indiscusso talento è stato scoperto all’interno della scuola più famosa della televisione italiana. Ad affiancarli sarà la dolcissima Giulia Stabile.

Sul palco, allestito per l’occasione con i banchi della classe del talent di Maria De Filippi, saranno presenti i cantanti Aaron, Angelina (vincitrice della categoria canto), Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Con loro i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia, il vincitore dell’ultima edizione di Amici, Megan, Ramon e Samu.

Non mancheranno poi grandi ospiti: ad alternarsi sul palco Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, il giovane rapper Olly, reduce dal Festival di Sanremo, e il comico e imitatore Vincenzo De Lucia. Lo show si aprirà con l’esibizione del vincitore del talent di quest’anno, Mattia Zenzola, e a seguire con Angelina Mango, la vincitrice della sezione canto.

Le esibizioni dei giovani talenti saranno intervallate dagli ospiti: Cuccarini intervisterà Giulia e Isobel, ma canterà anche insieme a Cricca; Arisa proporrà una versione live di una delle sue canzoni e anche Alessandra Celentano salirà sul palco.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

La scaletta della serata

Mattia – Trumpets

Angelina – Voglia di Vivere

Alessandra Celentano ospite

Wax – Turista per sempre

Samu – Mamacita

Aaron – Universale

Maddalena – Anche fragile

Cricca – Just the way you are

Lorella Cuccarini intervista Giulia Stabile e Isobel

Lorella Cuccarini e Olly – La notte vola

Federica – Scivola

Tommy Dali e NDG – Miss

Ramon – Pakita

Piccolo G – Acquario

Vincenzo de Lucia imita Maria De Filippi

Megan – Crazy in love

Niveo – Scarabocchi

Isobel e Gianmarco – Dancing in the moonlight

Mattia e Umberto – Human

Angelina – 9 maggio

Gianmarco – Las Vegas

Federica – Proud Mary

Isobel – Be Italian

Wax – Laurea ad Honorem

Maddalena – Nera

Lorella Cuccarini e Cricca – Se mi guardi così

Lorella Cuccarini e Isobel

Alessio – Fire On Fire

Piccolo G – Hai delle isole negli occhi

Ramon – Schiaccianoci

Niveo – Ma che freddo fa

Arisa canta Non vado via

NDG – Fuori

Samu – Cenere

Tommy Dali – Finisce bene

Megan – Bon apetite

Aaron – Somebody to love

Wax – Anni 70

Maddalena – This is me

Angelina – Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta – Crazy little thing called love

Olly – Farei tutto con te

Amici, le novità della prossima edizione

La scuola di Amici il prossimo anno potrebbe prevedere diverse novità: è infatti ancora in fase di definizione il cast dei professori del talent show. Sono diversi i nomi messi in dubbio: Arisa sarebbe pronta a restare, a condizione che possa coltivare i propri progetti.

Anche Raimondo Todaro non sarebbe certo del suo ritorno, mentre Lorella Cuccarini, dopo le prime voci di un addio a Mediaset, ha confermato la sua fedeltà a Maria De Filippi.