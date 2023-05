“Amici”, Raimondo Todaro verso l’addio dopo lo scontro con Maria De Filippi

La frattura tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro ad Amici sembra essere diventata insanabile. Che il rapporto tra i due fosse complicato, benché sempre civile, lo si era evinto già dalle prime puntate del programma. Pacata lei, fumantino lui: trovare un punto d’incontro non è di certo stato facile. Eppure, il Prof di danza latino-americana ha saputo portare qualcosa di nuovo all’interno della Scuola, arrivando addirittura alla vittoria finale con il giovanissimo Mattia Zenzola. Cosa succede quindi tra lui e la conduttrice? Scopriamolo insieme.

Amici, Raimondo Todaro pronto all’addio

Si è parlato di un possibile ritorno a Ballando con le stelle, eventualità mai realmente messa da parte, ma le origini di questo suo addio al programma – non ancora dichiarato – potrebbero celarsi dietro un’accesa lite con Maria De Filippi. E sì, perché il Serale che si è concluso il 14 maggio è stato tutt’altro che tranquillo per lui, sempre sulla difensiva e a un passo dallo scontro persino con la conduttrice, nota per essere abilissima nel placare gli animi.

Alla base della volontà di non rinnovare il contratto per l’edizione di settembre ci sarebbe ancora il diverbio che ha visto protagonisti il Prof di danza e Maria De Filippi, che – secondo il settimanale Nuovo – lo avrebbe giudicato “presuntuoso e capace di troppe dietrologie e insinuazioni”. Nessuna conferma da parte della conduttrice, riservatissima e concentrata unicamente sul suo lavoro, ma – semmai Todaro dovesse lasciare – le ragioni sarebbero da ricercare proprio nel rapporto con lei. Oltretutto, la lite non è mai andata in onda e per com’è stata riportata, non poteva essere classificata come molto di più di un battibecco.

La possibilità del ritorno a Ballando con le stelle

Con l’addio ad Amici, si apre nuovamente lo scenario di un possibile ritorno a Ballando con le stelle. È infatti qui che Raimondo Todaro ha iniziato la sua carriera televisiva, è cresciuto e si è fatto conoscere. Certo non sono mancati gli attriti con la giuria, sempre pronta a mettere in discussione ogni minimo dettaglio, ma al fianco di Milly Carlucci ha riscosso un grandissimo successo.

Non è perciò escluso che possa dividersi nuovamente da sua moglie Francesca Tocca, che aveva ritrovato proprio con il suo approdo a Canale5, e decidere di “tornare a casa” per la prossima stagione. Sul fronte Ballando, invece, tutto è ancora in fase di definizione. Potrebbe essere stravolta addirittura la giuria, con uscite e nuove entrate illustri, ma tutto è ancora in fase di definizione.

Milly Carlucci sarebbe comunque disposta ad accoglierlo a braccia aperte, poiché con lui non ci sono mai stati rancori. La conduttrice di Rai1 aveva infatti sempre dichiarato di non essersi offesa per la sua scelta di lasciare il programma, lasciandolo libero di vivere la sua carriera come meglio credeva: “Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo”. La parentesi per fare nuove esperienze può dirsi conclusa? Forse. Non resta che aspettare le conferme (o le smentite) dei protagonisti.