“Amici”, lite censurata tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro: cos’è accaduto

Il Serale di Amici è ormai entrato nel vivo. E, con l’avvicinarsi della finale, gli animi si sono accesi. In particolare, l’ultimo ballottaggio tra Alessio Cavaliere, Angelina Mango e Mattia Zenzola ha messo in crisi i Prof. Si sarebbe quindi scatenata una seria discussione in studio tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro, che però non sarebbe andata in onda. Vediamo insieme cos’è accaduto.

Lite censurata ad Amici, Maria De Filippi contro Raimondo Todaro

La puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda l’8 aprile, alla vigilia di Pasqua, ha mostrato uno scenario molto diverso rispetto a quello descritto nelle anticipazioni comparse sul profilo Twitter di Amici News. Qui si parlava infatti di una lite piuttosto importante tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro, il quale avrebbe contestato la scelta di Rudy Zerbi di mandare al ballottaggio Angelina Mango in una gara – a detta sua – nella quale non avrebbe avuto rivali: “Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi – ha spiegato Todaro – ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei”.

La contestazione di Raimondo Todaro non sarebbe però piaciuta a Maria De Filippi, che sarebbe intervenuta per mettere un freno alle parole del Prof di danza giudicate inadeguate per la competizione: “Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai le coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?“. Il tutto si sarebbe concluso a suon di battute ma lo scambio, di fatto, non è andato in onda. Il dettaglio non è passato inosservato, tanto che in tantissimi – sui social – si sono chiesti come mai questa parte fosse stata tagliata, dato che era comparsa nelle informazioni contenute negli spoiler.

Potrebbe comunque essere stata una scelta di contenuto e non di una censura vera e propria. La “lite” non avrebbe infatti cambiato il corso della puntata e il suo epilogo, quindi potrebbe essere stata considerata priva di qualsiasi rilevanza per il pubblico del talent. È comunque certo che non si sia trattato di niente di irrisolvibile, tant’è che sarebbe tornato il sereno subito dopo le prime battute.

Il ritorno di Francesca Tocca con Raimondo Todaro

Insomma, Raimondo Todaro è stato un grande protagonista della puntata serale di Amici dell’8 aprile. Al netto delle discussioni, che sono inevitabili in questa fase del programma, il Prof di danza è sempre capace di portare sul palco un grandissimo spettacolo. Ne sono la prova i tantissimi passi a due che ha realizzato con Arisa e, non ultimo, quello con sua moglie Francesca Tocca.

Su di loro, si è veramente detto tutto e il contrario di tutto. A cominciare da una presunta crisi che avrebbero superato per arrivare alla notizia di una gravidanza che però è stata smentita duramente dalla diretta interessata. Tutte le voci sono state messe a tacere dal passo a due che hanno ballato insieme e che ha sancito il ritorno sul palco di Francesca Tocca, assente per un serio infortunio che le ha impedito di ballare.