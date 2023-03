Francesca Tocca incinta, la sua verità su Instagram dopo le indiscrezioni

Fonte: IPA Francesca Tocca incinta? La sua verità

Francesca Tocca non ci sta a farsi travolgere dalle voci di gossip e, su Instagram, tuona contro le indiscrezioni sul suo conto circolanti in questi ultimi giorni. La ballerina professionista di Amici ha condiviso una story piuttosto polemica, in cui rivela come stanno davvero le cose nella sua sfera privata: dalla presunta nuova crisi con Raimondo Todaro alle voci sulla seconda gravidanza. La sua verità e il duro attacco social.

Francesca Tocca tra voci di crisi e presunta gravidanza: la sua verità

Sul palcoscenico di Amici la sfera pubblica e privata di Francesca Tocca inevitabilmente sono destinate ad incrociarsi. Da un lato la sua carriera da ballerina esplosa proprio nel talent show condotto da Maria De Filippi, nel quale è diventata una delle professioniste più amate ed apprezzate. Dall’altro lato la storia d’amore con Raimondo Todaro con cui, dopo due anni di crisi coniugale, ha saputo ricucire il rapporto anche per il bene della figlia Jasmine.

Tuttavia proprio nell’ultimo periodo la professionista di Amici è finita nuovamente nel mirino della cronaca rosa, con rumorose quanto insistenti indiscrezioni sul suo conto. Lo scorso febbraio si è infatti parlato di una presunta nuova crisi in corso con Todaro, motivata dall’atteggiamento a tratti scostante e carico di tensione mostrato dall’insegnante di danza nel corso del talent. E, da ultimo, le voci su una presunta seconda gravidanza della Tocca.

Tuttavia, a zittire ogni voce, ci ha pensato la stessa ballerina con una Instagram story al veleno contro chi ha messo in circolazione tali indiscrezioni. Sul suo profilo ha infatti smentito categoricamente ogni voce sul suo conto, scrivendo: “Prima ero in crisi… Ora sono incinta… Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente“. Dunque, nessuna crisi con Raimondo Todaro e, soprattutto, nessun secondo bebè in arrivo per la loro famiglia.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, l’amore ritrovato dopo la profonda crisi

Di occasioni per allargare la famiglia ce ne saranno sicuramente, ma non è questo il periodo, come confessato da Francesca Tocca. Il rapporto con Raimondo Todaro è stato recuperato dopo una profonda crisi, dovuta soprattutto all’avvicinamento della ballerina di Amici a Valentin Dumitru, giovane allievo dell’edizione 2019/2020. Un flirt piuttosto chiacchierato ma che, alla fine, è durato poco. E così la professionista, passo dopo passo, è riuscita a ricucire il rapporto con il marito. Rapporto che non si era mai realmente spezzato anche grazie alla figlia Jasmine e che, alla fine, li ha portati a concedersi una seconda possibilità.

Lo stesso Todaro, superata la tempesta, aveva anche ventilato l’ipotesi di allargare la famiglia con un secondo bebè. Il momento giusto però non è mai arrivato e, ad oggi, la coppia preferirebbe concentrarsi su se stessa e sulla ritrovata serenità familiare. Al momento le loro attenzioni sono tutte rivolte sul benessere di coppia, sull’amore per la figlia Jasmine e sulla loro attività professionale. Oltre alla loro passione in comune, che condividono giorno dopo giorno: il mondo della danza.