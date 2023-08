Raimondo Todaro e Francesca Tocca: “è crisi”. L’indizio su Instagram

Fonte: IPA Francesca Tocca e Raimondo Todaro, l'ennesima crisi

L’estate bollente dei vip continua e si parla ancora di crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la coppia di ballerini dall’amore travagliato potrebbe essere di nuovo a un passo dalla rottura. A fornire degli indizi sul (presunto) allontanamento è stata la stessa ballerina di Amici, che con una storia su Instagram ha lasciato intendere che le cose non procedano bene con il marito.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi? Gli indizi parlano chiaro

Non sembra esserci pace per Raimondo Todaro e Francesca Tocca: per la coppia si parla infatti di nuovo di crisi. I due ballerini avevano già attraversato un periodo di allontanamento qualche anno fa, e da tempo si vocifera che i due siano a un passo dalla rottura.

Sebbene solo qualche settimana fa il ballerino avesse affidato a Instagram una dolce dedica per la moglie in occasione del suo compleanno, scrivendole quanto fosse una persona speciale, adesso è proprio dal profilo social della ballerina che emergono i primi indizi di una crisi.

Il condizionale, come sempre in questi casi, è d’obbligo, ma le parole pubblicate tra le storie di Francesca Tocca di certo lanciano un messaggio chiaro e lasciano intendere che le cose non procedano per il verso giusto con il marito.

La professionista di Amici ha infatti condiviso sul suo profilo uno scatto con una pagina di un libro con delle frasi evidenziate. “La gente che se n’è andata se ne riandrà – si legge -. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo da una parte ci salva e dall’altra ci annienta”.

I passaggi del libro sottolineati dalla ballerina lasciano poco spazio all’interpretazione, e lasciano trasparire una certa amarezza di fondo: “È inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano, la gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che ormai è svanito nel tempo”.

L’allontanamento e la storia con Valentin Dumitru

Per la coppia non si tratta della prima turbolenza: nel corso della loro storia i due hanno attraversato già momenti di crisi. Insieme da oltre dieci anni, nel 2013 è nato il frutto del loro amore, la figlia Jasmine, per poi convolare a nozze l’anno dopo.

Lo scorso febbraio Nuovo Tv aveva lanciato lo scoop di un periodo difficile per la coppia: “Certe voci, che già giravano mesi fa, sono adesso decisamente insistenti. In molti sono convinti che il ballerino stia affrontando una nuova crisi sentimentale con la moglie“. Voci avallate, tra l’altro, dall’atteggiamento distratto dell’insegnante nella scuola di Amici.

Ma la crisi più chiacchierata fu di certo quella del 2020: mentre lui era impegnato a Ballando con le stelle, la ballerina intrecciava una relazione con Valentin Dumitru, allievo di latino di quella stagione del talent di Maria De Filippi.

La complicità tra i due era evidente, e dopo mesi di pettegolezzi la loro storia fu ufficializzata sui social qualche mese dopo la fine della scuola, quando cominciarono ad apparire i primi scatti della coppia su Instagram. La storia durò solo qualche mese, e poco tempo dopo Francesca e Raimondo sono tornati insieme, ma le voci su una presunta crisi non si sono mai placate del tutto.