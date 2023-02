Raimondo Todaro, malumori e tensioni ad “Amici”: “Nuova crisi con Francesca Tocca”

Fonte: IPA Raimondo Todaro

Avevano superato una crisi che due anni fa li aveva visti protagonisti di tutte le pagine di cronaca rosa, ma adesso pare che i rapporti tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca si siano incrinati di nuovo. In tanti hanno notato che il maestro della scuola di Amici non ha più lo stesso piglio di un tempo, apparendo al pubblico scostante e distratto. Stando alle indiscrezioni, l’atteggiamento del ballerino sarebbe da ricondurre a una nuova crisi con la moglie.

Raimondo Todaro scostante ad Amici: nuova crisi con Francesca Tocca?

Lo scorso anno la scuola più famosa della tv, quella di Amici, ha visto l’ingresso di Raimondo Todaro come nuovo insegnante di latino americano, che è diventato ben presto uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione. Non si contano infatti gli scontri con la collega Alessandra Celentano, che hanno animato tutte le puntate dello speciale della domenica pomeriggio e del Serale.

Eppure lo stesso non può dirsi per questa edizione: Todaro, dopo un esordio scoppiettante, è diventato sempre più assente e scostante, atteggiamento che non è sfuggito agli spettatori del programma di Maria De Filippi. Esempio eclatante, risalente a qualche settimana fa, il passaggio di una delle sue allieve più promettenti, Megan, nella scuderia di Emanuel Lo. “Nel mio percorso ho sempre visto una crescita costante, però ultimamente mi sono vista un po’ più ferma. Mi sono fatta mille domande e ho capito che non mi sentivo tutelata e supportata da te, che sei il mio professore”, aveva detto in puntata la giovane ballerina della scuola di talenti.

Raimondo si era giustificato spiegando di essere concentrato su un altro allievo, ma pare che le cause di questa sua disattenzione e della superficialità nei confronti dei suoi ragazzi sia da ricercare altrove. Stando alle indiscrezioni riportate da Nuovo Tv l’insegnante di danza starebbe attraversando un periodo difficile con Francesca Tocca, ballerina professionista del programma. “Certe voci, che già giravano mesi fa, sono adesso decisamente insistenti. In molti sono convinti che il ballerino stia affrontando una nuova crisi sentimentale con la moglie“.

Ad alimentare i pettegolezzi sui problemi familiari di Todaro, le scelte discutibili fatte durante questi mesi all’interno della scuola: “Sembra assente, con la testa persa nei suoi pensieri”, scrive il magazine.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, perché si sono lasciati la prima volta

Per Raimondo Todaro e Francesca Tocca non si tratterebbe del primo momento di tensione della loro storia. Nel 2020 mentre lui era ancora impegnato a Ballando con le stelle, la ballerina professionista intrecciava una relazione con Valentin Dumitru, allievo di latino di quella stagione.

La complicità tra i due era sotto gli occhi di tutti, ma la loro liason fu ufficializzata sui social solo quell’estate, quando cominciarono ad apparire i primi scatti della coppia su Instagram. Nel frattempo però Francesca e Raimondo non si sono mai allontanati del tutto, scegliendo di continuare a essere dei genitori presenti per la loro bambina: in più di un’occasione i due avevano messo in chiaro che il loro amore si era spento piano piano e che il loro matrimonio non era finito a causa di tradimenti.

Dopo poche settimane la storia con Valentin si era già interrotta e Raimondo e Francesca avevano ricominciato a ricucire il loro rapporto: a distanza di un anno dalla loro crisi erano tornati insieme, sancendo il loro amore ritrovato con un bacio durante una puntata di Amici.