“Amici”, Megan sceglie Emanuel Lo (e lascia Todaro). La Celentano ci mette il carico da 90

Puntata ricca di colpi di scena per Amici di Maria De Filippi, che ha visto come sempre i ragazzi battersi con le unghie e con i denti per aggiudicarsi l’ambita maglia dorata, che darà accesso agli allievi al Serale.

Nel frattempo però continua a cambiare l’organizzazione della scuola: una delle ballerine più promettenti, Megan, ha deciso di cambiare insegnante, passando nel gruppo di Emanuel Lo. Un passaggio che ha lasciato un velo di amarezza in Raimondo Todaro, che ha perso un’allieva e si è visto bersagliato dai commenti pungenti di Alessandra Celentano.

Megan lascia Todaro: Emanuel Lo è il suo nuovo professore

Il Serale di Amici è sempre più vicino e i ragazzi si stanno impegnando con tutte le loro forze per guadagnarsi l’ambita maglia dorata, che darà loro accesso alla fase finale del talent show. Gli allievi sono messi sempre più sotto pressione, mentre i professori non smettono di affidare a ballerini e cantanti prove sempre più complesse.

Ma sono proprio le sfide in alcuni casi a tirare fuori il meglio di loro: è quello che è successo a Megan, giovane ballerina e allieva di Raimondo Todaro, a cui Emanuel Lo ha affidato una coreografia per verificarne le capacità. Nell’esibizione è riuscita a dimostrare grande grinta e determinazione, tanto che il professore ha chiesto di poter accogliere Megan nella sua scuderia.

“Nel mio percorso ho sempre visto una crescita costante, però ultimamente mi sono vista un po’ più ferma. Mi sono fatta mille domande e ho capito che non mi sentivo tutelata e supportata da te, che sei il mio professore” ha detto la giovane a Todaro.

Raimondo, sorpreso dalla richiesta del collega, ha risposto con grande sincerità, spiegando di voler solo il meglio per la sua allieva: “Io penso che il tuo percorso stia andando alla grande, ma se mi dici che non ti sei sentita supportata dal punto di vista morale ti dico che hai ragione. Soprattutto nelle ultime settimane: non ti ho filato come faccio di solito, non c’ero tanto con la testa. Pensavo a Samuelino che ho eliminato”.

Alessandra Celentano, la furia verso Todaro

A quel punto è intervenuta Alessandra Celentano, che ha apostrofato il comportamento di Todaro “molto grave”. L’insegnante non ha particolarmente gradito alcune delle sue affermazioni: “Forse ci starai tu due ore a settimana in questa scuola, io vengo ogni giorno e faccio anche le coreografie!”, ha tuonato la prof di danza.

La ballerina ha così deciso di cambiare insegnante: “Il compito di Emanuel è riuscito a tirare fuori la vecchia Megan, sono felicissima di continuare il mio percorso con lui”.

Maria De Filippi chiude il caso Capodanno: il perdono a Wax

Dopo la gara di canto che ha visto classificarsi Wax ultimo, Maria De Filippi ha chiamato l’allievo al centro dello studio. La conduttrice ha voluto mettere un punto alla questione Capodanno, dedicando al cantante parole di incoraggiamento.

“Volevo aprire una parentesi e chiuderla. Parliamo di questo benedetto Capodanno: non eri l’unico e non sei l’unico che ha fatto l’errore. Il peso va portato equamente e tu ti sei assunto fin troppo le responsabilità”, ha detto.

La De Filippi ha sottolineato quanto abbia a cuore il percorso di Wax: “Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting, abbiamo litigato io e te. Anche dopo Capodanno, me la sono presa più con te che con tutti. Ti voglio dire che se me la prendo così, più con te che con altri, è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca”.