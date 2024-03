Fonte: Ufficio Stampa Red Communications Maria De Filippi, le parole per il primo eliminato Ayle

Il Serale di Amici 23 è ufficialmente iniziato. Maria De Filippi ha dato il via all’ultima, decisiva fase del suo talent che vede sfidarsi a suon di performance i ballerini e i cantanti rimasti dopo lunghi mesi di studio, esami e selezione. E cosa sarebbe il serale senza i litigi tra Prof.? Anche stavolta Alessandra Celentano è stata protagonista di diversi scontri, dapprima con Raimondo Todaro e poi con Emanuel Lo, ma a occupare una parte centrale della puntata è stato Ayle, allievo di Anna Pettinelli e primo eliminato del Serale per il quale Maria De Filippi ha speso parole speciali.

Alessandra Celentano inaugura la nuova stagione di scontri tra Prof.

Il Serale di Amici è entrato immediatamente nel vivo con la prima gara, che ha visto sfidarsi dapprima la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, sorteggiata dal giudice Cristiano Malgioglio, contro quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Se nella prima prova non ci sono stati dubbi – Petit ha vinto contro il ballerino Giovanni, cantando Don Raffaè di Fabrizio De Andrè -, la seconda ha avuto un risvolto inatteso.

Raimondo Todaro non ha accettato il guanto di sfida della Celentano, che aveva coinvolto la sua ballerina Gaia in una performance di pole dance. Uno stile difficile e certamente non alla portata di tutti, che richiede allenamento e preparazione e, per tale ragione, considerato non equo da parte di Todaro che così ha voluto tutelare la sua allieva. “L’ho rifiutato perché è uno stile difficilissimo che bisogna studiare in tanto tempo – ha spiegato -, può essere anche pericoloso quindi non volevo rischiare. Marisol è stata onesta nel dire che la studia da piccolina. La Maestra per dimostrare il guanto ha dovuto chiamare una professionista esterna che si occupa di questo stile”.

La Celentano, neanche a dirlo, non è stata affatto d’accordo e ha dato vita al primo scontro tra Prof. di questa edizione del Serale. “Ho detto che avrebbe potuto semplificare la coreografia, io lo ritengo assolutamente equo” ha controbattuto. Poco da fare, visto che i tre giudici – Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè – hanno dato ragione a Todaro, annullando il guanto di sfida.

Ayle è il primo eliminato del Serale, le parole di Maria De Filippi

La gara è proseguita, dunque, con una nuova sfida stavolta tra la cantante Martina e la ballerina Marisol e ad avere la meglio è stata la prima, impegnata in una performance sulle note di Think di Aretha Franklin molto apprezzata dai giudici. La terza sfida è stata decisiva per decretare le sorti delle squadre: due cantanti, Holden con Quanto forte ti pensavo di Madame contro Lil Jolie con Remedios di Gabriella Ferri. Il cantante di Rudy Zerbi ha avuto la meglio ed è così che al ballottaggio sono finiti tre artisti della squadra Todaro-Pettinelli.

Il primo eliminato è stato Ayle. “Ci siamo”, ha detto Maria De Filippi stringendolo in un forte abbraccio. Un gesto dal significato profondo che la conduttrice non risparmia mai agli allievi della scuola, specialmente a chi come il cantante portato avanti finora da Anna Pettinelli ha vissuto momenti difficili all’interno della scuola.

I telespettatori più affezionati di Amici hanno vissuto passo dopo passo la vicenda di Ayle, che nelle settimane precedenti al Serale – ancor prima di ricevere la maglia dorata – aveva deciso di abbandonare la scuola, salvo poi essere riammesso nonostante le rimostranze di alcuni Prof. e di alcuni allievi.

Il tema della salute mentale è emerso in più occasioni in questa edizione di Amici – ricordiamo il caso di Mew e Matthew, che hanno abbandonato la scuola – e la conduttrice non ha perso occasione per riportare l’attenzione su di esso, seppur in modo sobrio e indiretto com’è nel suo stile: “Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto – ha detto ad Ayle -. Tu sai cosa penso perché te l’ho detto mille volte, per me è come se tu Amici lo avessi vinto perché hai vinto cose più grandi e molto più importanti. Spero che sia scesa un po’ la rabbia non devi essere arrabbiato con la vita ricordatelo questo”. “Dopo cinque mesi è incredibile. Che dire, grazie a tutti”, ha salutato il cantante prima di abbandonare lo studio.