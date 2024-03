Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Il tempo corre veloce, nella Scuola di Amici 23, ed è già il momento di iniziare il Serale. Maria De Filippi torna saldamente alla conduzione dello show che ha riscontrato un grande successo nel day time e che ora si appresta al debutto della fase conclusiva e più avvincente del talent più longevo della storia della televisione. Sabato 23 marzo, il Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma si riaprono per ospitare la nuova edizione del programma che vede fronteggiarsi tre squadre.

La sfida a squadre: chi sarà eliminato

La sfida sta per entrare nel vivo. Anche quest’anno, gli allievi che hanno ottenuto un posto al Serale sono 15. Le squadre sono invece tre e capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Gli allievi sono così suddivisi: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol nel team Zerbi-Cele; i ballerini Lucia, Nicholas, Sofia e Kumo, i cantanti Mida e Sarah Toscano nel team Cucca-Lo; i cantanti Lil Jolie, Martina e Ayle, i ballerini Gaia e Giovanni per Pettinelli e Todaro.

La puntata Serale di Amici 23, condotta da Maria De Filippi, è registrata e dalle anticipazioni si può già conoscere il nome dell’eliminato. Per la prima puntata è il cantante Ayle, che fa parte della squadra di Anna Pettinelli, uno degli allievi più discussi di questa stagione. Per la seconda eliminazione, sono invece al ballottaggio Kumo e la cantante Lil Jolie. Il secondo eliminato della puntata viene invece comunicato nella puntata del 23 marzo su Canale5.

Gli ospiti

La prima puntata del Serale accoglie Giusy Buscemi, pronta al ritorno sulle scene con Vanina – Un vice-questore a Catania, col quale Canale5 prova a replicare il successo Rai del Commissario Montalbano, la mitica Signora Coriandoli con la sua simpatia trascinante e Giobbe Covatta. Michele Bravi, giudice di quest’edizione del Serale, presenta il suo nuovo singolo Malumore francese.

I giudici e il direttore artistico

Alle poltrone rosse, sono confermati Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Dopo la buona prova di un anno fa, al debutto nel ruolo, i tre giudici tornano in studio per esprimere le loro preferenze sul talento dei ragazzi in gara, reduci da 6 mesi di Scuola – talvolta anche piuttosto duri – attraverso i quali si sono preparati per affrontare le sfide della fase finale.

Il direttore artistico è ancora Stephane Jarny, succeduto a Giuliano Peparini nel 2021, che con il suo estro artistico – originale e mai scontato – dà voce al talento degli allievi che con sacrificio sono arrivati a esibirsi in prima serata su Canale5. La regia è invece di Andrea Vicario.

Inizia così la corsa verso la vittoria che un anno fa era stata di Mattia Zenzola, davanti a un’emozionatissima Angelina Mango fresca di vittoria al Festival di Sanremo 2024 con La noia. È perciò una grande opportunità per tutti i ragazzi, che hanno lottato per ottenere l’ambita maglia dorata e che ora devono confrontarsi con la prova più difficile: quella di fronte al pubblico della prima serata del sabato.