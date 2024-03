Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

È ancora tempo di sfide per gli allievi della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’inattesa eliminazione di Ayle e di Kumo, sono ancora due i nomi degli eliminati dalla competizione, giunta alla fase conclusiva in cui sono praticamente tutti contro tutti. Le squadre sono tre, capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. A giudicare i concorrenti rimasti in gara sono i tre giudici confermati per quest’edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Amici 23, anticipazioni 30 marzo: chi sono gli eliminati

La puntata di Amici in onda il 30 marzo è stata registrata giovedì 28 e dalla registrazione emergono i primi dettagli su quello che è accaduto e sui nomi degli eliminati. Come di consueto, la puntata si è aperta con la prima sfida a squadre che ha decretato il nome del primo eliminato della seconda puntata. A sfidarsi sono stati il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: al ballottaggio sono finiti Sarah, Lucia e Nicholas. Quest’ultimo ha avuto la peggio sugli altri e ha dovuto abbandonare per sempre il programma.

Pettinelli e Todaro si misurano anche sulla seconda manche, scontrandosi stavolta con i temibili Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il Prof di canto e la Maestra di danza classica non sono abituati a perdere e sanno come giocarsi il tutto per tutto pur di accaparrarsi la manche e andare avanti. E infatti è andata così: il concorrente da mandare al ballottaggio è il ballerino Giovanni, che fa parte della squadra avversaria. Zerbi e Celentano sfidano quindi il team di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, ma hanno vinto – non senza difficoltà – mandando al ballottaggio Marisol contro Giovanni. Il nome del secondo eliminato sarà svelato durante la puntata del 30 marzo.

Il secondo escluso dalla competizione viene svelato nella puntata in onda perché comunicato al di fuori dello studio ed è quindi impossibile apprenderlo dalla registrazione. Una strategia del programma per non rivelare troppo con le anticipazioni che inevitabilmente circolano sulle puntate del Serale per le quali l’attenzione è davvero altissima.

Gli ospiti del 30 marzo

Come di consueto, non sono mancati gli ospiti che hanno arricchito la seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. A tornare al centro del palco è stato Ermal Meta, una vecchia conoscenza del programma che – in passato – ha ricoperto il ruolo di giudice esterno facendosi notare per i suoi giudizi onesti e sempre puntuali. Il suo ritorno su Canale5 è l’occasione per presentare al pubblico il suo nuovo singolo, L’ultimo pericolo, che ha pubblicato dopo un lungo periodo di silenzio e di lontananza dalle scene.

Torna anche Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione 2023 di fronte ad Angelina Mango, che rientra nella Scuola e al Serale per dimostrare una coreografia eseguita da Giovanni.

La seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi va in onda il 30 marzo a partire dalle 21,30 su Canale5. Lo show è visibile in contemporanea sui canali Mediaset Infinity e sui social, dove vive attraverso il suo hashtag ufficiale che ogni sabato raccoglie centinaia di commenti di appassionati.