Silvia Toffanin accoglie ogni sabato e domenica pomeriggio diversi ospiti nel suo salotto televisivo, a Verissimo. Tra i numerosi ospiti dell’ultimo weekend anche un’ex alunna di Amici, l’apprezzatissima Mew. La cantante è stata scelta come protagonista del talent show di Canale 5, nell’edizione 2023/2024 ma, in seguito, lei ha deciso d’abbandonare improvvisamente il programma televisivo. A Silvia Toffanin, Mew ha raccontato i motivi che l’hanno portata a questa scelta.

Mew, l’abbandono per i disturrbi alimentari

Mew, dopo i suoi mesi ad Amici, è stata ospite della puntata del 16 marzo 2024 di Verissimo. La cantante ha raccontato a Silvia Toffanin di sentirsi meglio ma di star passando un periodo complicato. La ragazza, infatti, dopo un esordio brillante nel talent show ha deciso di rinunciare al banco e tornare a casa, dove ha cominciato un percorso alla riscoperta di sé stessa: “Da quando sono uscita dalla scuola di Amici ho cercato di ritrovarmi un po’ e ci sto riuscendo… Non è stato un periodo facile, è stato un po’ tormentato per me”. Mew ha deciso di tornare dalla sua famiglia, con cui ha un legame molto forte: “Con la mia famiglia ho un rapporto bellissimo da sempre, tornare a casa mi è servito tantissimo. Non riuscivo a stare lontana da casa mia, sono troppo legata alla mia famiglia, i miei genitori, mia sorella. Sentivo questo bisogno e l’ho fatto”.

La cantante, però, ha spiegato anche il vero motivo che l’ha spinta a prendere una decisione così complicata. Mew ha svelato di soffrire di disturbi alimentari: “Sapevo che impegnandomi avrei potuto fare delle belle cose. purtroppo anche nei momenti più belli succedono delle cose che ti bloccano e ho dovuto ascoltare me stessa e quello che sentivo dentro in quel momento. Non potevo continuare, sapevo che non sarei più risalita se continuavo a buttare negatività dentro di me… Ho avuto parecchi problemi alimentari che ho anche adesso e lì purtroppo non avevo mai fame, non avevo mai voglia di mangiare, non stavo vivendo un bel momento. Sia fisicamente che mentalmente non era la cosa giusta per me continuare”.

L’ex alunna di Amici ha raccontato di aver riavvertito i suoi problemi di salute all’interno della scuola, dopo le prime settimane di adattamento: “Non è nato dentro la scuola, io sono stata già male, ho già avuto dei periodi molto bui, brutti in passato e volendo, non volendo, me li sono portati dietro negli anni e quando poi una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti, non pensavo alle cose brutte. Quando un po’ mi sono abituata alla situazione… Ho iniziato a essere di nuovo triste, anche se il mio percorso era bellissimo… Ricevevo solo commenti positivi da tutti, comunque sentivo che c’era qualcosa che non andava e capivo che stava andando di nuovo verso qualcosa che mi sarebbe poi pesato parecchio. Ho pensato che la cosa giusta fosse mettere in primo piano me, anche se ripeto che mi è dispiaciuto molto fare questa scelta”.

Mew, la sua vita dopo Amici

Mew, dopo messi dall’addio ad Amici è tornata a esibirsi nello studio televisivo, nel corso dell’ultima puntata domenicale del talent show: “Rivederli è stato bellissimo… Tornare lì, che è stato un posto che è stata casa mia per un po’, è stato incredibile, un’emozione che neanche tutte le volte che ho cantato nello studio mi ha dato, rivedere le facce dei miei amici, dei miei compagni, rivedere Maria, i professori, tutta la redazione, mi sono caricata di un’energia assurda. Non ero pronta a questo però è stato bellissimo”.

Sul conto di Maria De Filippi, la ragazza ha speso della parole dolcissime: “Maria è stata una mamma, io le voglio tantissimo bene, troppo. Una donna incredibile… Quando stavo male mi chiamava, mi chiedeva come stavo”.

Adesso, oltre alla musica, Mew ha svelato anche di avere dei bellissimi progetti a livello sentimentale con Matthew, che ha lasciato la scuola di Amici con lei: “Andiamo a vivere insieme”. Sul suo fidanzato ha aggiunto: “Un amore a prima vista, perché io non credevo in questa cosa… In lui ho trovato tutto quello che mi mancava. Mi ha dato un enorme aiuto quando stavo dentro la scuola… Lui è una persona della quale non posso fare a meno… Grandissimo idiota ma, allo stesso tempo, mega empatico… Sono proprio innamorata di lui e sono felice”.