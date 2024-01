L’uscita improvvisa di Mew e Matthew da Amici ha colpito profondamente i telespettatori del talent. Da una parte c’è stata apprensione per la storia d’amore tra questi due giovani ragazzi pieni di talento e di sogni che hanno fatto innamorare moltissimi fan, dall’altra la delusione nel vedere sfumare definitivamente la possibilità di esultare per la cantante in finale, dal momento che è sempre stata favorita alla vittoria. Il sogno si è infranto del tutto? Si continua a discutere sul “caso”, mentre si avvicendano indiscrezioni e anticipazioni dalla registrazione della puntata di Amici in onda domenica 14 gennaio, incluse le parole di Maria De Filippi.

Maria De Filippi rompe il silenzio su Mew e Matthew

Come sapranno i fan più affezionati del talent, le puntate di Amici che vanno in onda la domenica pomeriggio vengono registrate solitamente giovedì. Ecco perché ogni settimana a ridosso della registrazione cominciano a girare sul web le prime anticipazioni – spesso molto dettagliate – su quanto si vedrà nella puntata successiva.

Ed ecco perché siamo in grado di sapere cosa ha detto Maria De Filippi in merito alla vicenda di Mew e Matthew, davanti ai Prof e agli allievi, oltre che al pubblico presente in studio. Come riporta Biccy e conferma SuperGuidaTV: “Nella prima parte della puntata ha ricapitolato la situazione molto velocemente. E poi ha detto che si sono ritirati per cose loro, non legate a provvedimenti, cose che sono personali di entrambi. Poi non ha aggiunto altre cose”.

Certamente non sono dichiarazioni esaustive ma del resto non avremmo potuto aspettarci altrimenti dalla conduttrice del talent show più longevo d’Italia. Maria De Filippi mostra spesso un atteggiamento piuttosto protettivo nei confronti degli allievi, difendendoli persino dai Prof (basti pensare al pomeridiano del 9 gennaio in cui è intervenuta a supporto di Marisol, in lacrime davanti alla Maestra Celentano).

Mew e Matthew fuori da Amici, cosa ha deciso Maria De Filippi

Fermo restando che con estrema probabilità non sentiremo proferir altra parola dalla De Filippi, oltre alle anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 14 gennaio continuano ad avvicendarsi sul web indiscrezioni – talvolta ai limiti dell’assurdo – sulle reali motivazioni che hanno spinto Mew e Matthew a lasciare Amici. Si è parlato di gravidanza, addirittura.

Le indiscrezioni, però, riguardano anche il futuro dei due giovani cantanti. “Qualcosa è cambiato anche nella disposizione delle postazioni. Alcuni banchi sono stati spostati dopo l’uscita di Mew e Matthew”, riporta sempre Biccy riferendo le parole di chi era presente tra il pubblico durante la registrazione della puntata. Frase che, di fatto, smentirebbe un’altra indiscrezione – o piuttosto una speranza -, cioè che vi fosse la possibilità di un ritorno dei ragazzi nel programma.

Mew e Matthew sono definitivamente fuori e su questo non sembrerebbero esserci dubbi, intanto si rumoreggia anche di una possibile sostituzione della cantante: “Con l’annuncio del suo abbandono, la redazione di Amici 23 ha pensato bene di affrettare la sua sostituzione. Fonti interne a MondoTV24, ci riferiscono infatti che la produzione di Amici 23 avrebbe frettolosamente aperto i casting, alla ricerca immediata di un cantante o di una cantante che possa prendere il posto di Mew”.