Mew sull’abbandono di Amici: “La depressione ha preso le mie energie”

Nelle ultime settimane si è sentito molto parlare di Mew e Matthew, la coppia di cantanti che ha sorpreso i fan di Amici di Maria De Filippi lasciando il talent in modo inaspettato e misterioso. Sul web le indiscrezioni e le ipotesi sul motivo del loro abbandono non si sono sprecate. Ora, Mew ha deciso di spegnere i rumors spiegando le reali motivazioni della sua uscita da Amici.

Mew spiega il motivo della sua uscita da “Amici”

La decisione di Mew e Matthew di abbandonare il talent show di Maria De Filippi ha scatenato nei fan un mix di emozioni contrastanti. La coppia, amatissima dal pubblico, ha deciso di lasciare la competizione senza dare troppe spiegazioni, generando supporto, tristezza e molta curiosità in tutti coloro che credevano nel loro talento e nel loro successo all’interno della scuola e lasciando spazio a due nuove entrate. Ora, Mew ha deciso di raccontare la sua verità sulla faccenda attraverso un video su Instagram. Una scelta che ha definito “difficile ma anche positiva”, arrivata a causa di una forma di depressione diventata difficile da gestire e a controllare.

“La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso era il più bello della mia vita” ha raccontato la cantante. “Ho letto tante cose in questi giorni, e ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa scelta difficile e positiva. Il percorso ad Amici è bello quanto impegnativo, ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici è stata una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Se penso ad Amici, penso a Maria che è incredibile, mi ha aiutata e sostenuta in ogni momento, mi dà appoggio, mi capisce, e questo rapporto che abbiamo lo porterò per sempre nel cuore. Sono entrata da nessuno, ne sto uscendo consapevole dei miei limiti e di come fare a superarli.”

Le ipotesi sulle motivazioni legate al loro abbandono

Il messaggio di Mew ai suoi fan mette un punto a tutte le speculazioni uscite sui social negli ultimi giorni, ma apre un tema molto importante, specialmente per le nuove generazioni: la depressione. “La depressione si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne. Con il tempo mi sono abituata alle forti emozioni di questo percorso, i pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, ogni giorno, nonostante l’amore intorno a me. Conoscere Matthew è stato bellissimo, mi ha aiutata, l’amore che abbiamo è vero e mi travolge. Non sono incinta, ma è travolgente.”

La cantante spegne quindi ogni possibile dubbio su una sua presunta gravidanza e sulla possibilità che il loro abbandono fosse una conseguenza del cosiddetto “pongo-regolamento”, ipotesi molto discusse da fan e web ma ben lontane dalla realtà. Per chiudere il video, Mew ha deciso di lasciare un consiglio importantissimo ai fan: “La salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità, e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai cari. Abbiate il coraggio di dire tutto, anche il male, di non pensare che i vostri dolori siano condanne. Non esiste solo l’ambizione, prendo i miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi passo dopo passo.”