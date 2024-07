Fonte: IPA Matthew Modine

Impossibile non riconoscere il suo volto, la sua voce, per chi segue film e serie televisive in lingua originale: chi è Matthew Modine? Nato il 22 marzo 1959 a Loma Linda, è un attore statunitense famoso in tutto il mondo. Ma in quali film e serie tv lo abbiamo visto? Una lunga carriera alle spalle e una vita da ambientalista convinto, tanto da avere criticato chi va a Cannes con il jet privato.

Chi è Matthew Modine: biografia

Le nuove generazioni conoscono sicuramente il volto di Matthew Avery Modine per la sua presenza nella fortunatissima serie televisiva, targata Netflix, Stranger Things. Ma la carriera di Modine è lunghissima, iniziata nel lontano 1983 al cinema e nel 1982 in televisione. Nato in California, è il più giovane di sette fratelli e da piccolo si è spesso dovuto trasferire prima nello Utah e poi a Imperial Beach, dove frequenta la Mar Vista High School, diplomandosi nel 1977: decisiva la scelta di trasferirsi a New York, dove ha studiato recitazione e ha conosciuto la moglie Caridad Rivera, con cui sta tutt’oggi.

Dopo i primi lavori, soprattutto apparizioni in soap opera e serie televisive, arriva il debutto al cinema: con Streamers si fa conoscere in tutto il mondo, e riesce a portare a casa il primo di tantissimi premi, ovvero la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attore è molto riservato: ha sempre preferito far parlare dei propri lavori, anziché della vita privata. Il suo legame con l’Italia è molto forte: “Conosco molto bene l’Italia, da Catanzaro all’estremo nord”, ha raccontato in un’intervista. Ed è spesso ospite di festival ed eventi cinematografici.

Soffre di dislessia e, nel corso della sua carriera, ha rifiutato alcune parti importanti. Per dirne una: quella di Tom Cruise in Top Gun. Ma anche il ruolo che è andato alla fine a Charlie Sheen in Wall Street, oltre al ruolo di Michael J. Fox in Ritorno al futuro. Per la parte dell’ormai famosissimo Dr. Martin Brenner in Stranger Things, invece, c’è voluto del tempo affinché l’attore accettasse l’offerta, rifiutata per ben tre volte prima di cedere. Piccola curiosità: ha officiato il matrimonio di Millie Bobbie Brown e Jake Bongiovi, che interpreta Undici nella serie.

L’impegno ambientalista

Modine è un ambientalista convinto, e si è spesso speso per la causa. Durante l’Ora! Fest, il Festival Internazionale del Cinema in Puglia, che è dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e alla giustizia sociale, ha raccontato di parlare spesso di sostenibilità ambientale, anche ai bambini, cercando di spiegare e insegnare l’importanza di sostenere il pianeta.

Non solo: ha ribadito che la sostenibilità e il cinema devono andare di pari passo. “Il tema della conservazione del pianeta è molto serio e va affrontato con atti concreti, aprendo tavoli di discussione”. La sua scelta di sostenere la causa ambientale è iniziata sin da bambino, come raccontato all’Espresso. “Da bambino raccoglievo le bottiglie e mi davano qualche centesimo per il vuoto a rendere”. Oltre che ambientalista, è un animalista. “Non possiamo continuare a consumare e accumulare rifiuti come stiamo facendo, dobbiamo cambiare atteggiamento e dobbiamo farlo oggi”.

Filmografia

La carriera cinematografica e televisiva di Matthew Modine è a dir poco proficua, considerando che ha all’attivo quasi 80 presenze nei film al cinema. Non ultimo il campione di incassi e Premio Oscar Oppenheimer. Ha lavorato con molti giganti della recitazione e della regia, come Stanley Kubrick in Full Metal Jacket, o ancora Al Pacino in Ogni maledetta domenica.

Cinema

Promesse, promesse (1983)

American College (1983)

Streamers (1983)

Hotel New Hampshire (1984)

Birdy – Le ali della libertà (1984)

Fuga d’inverno (1984)

Crazy for You – Pazzo per te (1985)

Full Metal Jacket (1987)

Un ostaggio di riguardo (1987)

Una vedova allegra… ma non troppo (1988)

La partita (1988)

Corso di anatomia (1989)

Memphis Belle (1990)

Uno sconosciuto alla porta (1990)

Equinox (1992)

Wind – Più forte del vento (1992)

The Tree (1993)

America oggi (1993)

I ricordi di Abbey (1994)

Mariti imperfetti (1995)

Fluke (1995)

Corsari (1995)

Blackout (1997)

Scelte pericolose (1997)

Bionda naturale (1997)

Oltre il limite (1999)

Ogni maledetta domenica (1999)

Very Mean Men (2000)

Bamboozled (2000)

Nobody’s Baby (2001)

The Specialist (2001)

The Shipment – Un carico che scotta (2001)

Le Divorce – Americane a Parigi (2003)

Hollywood North (2003)

Funky Monkey (2004)

Transporter: Extreme (2005)

Mary (2005)

Opa! (2005)

Che bel pasticcio (2006)

Go Go Tales (2007)

Have Dreams (2007)

Un amore da vicino (2007)

I Think I Thought (2008)

Cowboy (2008)

The Garden of Eden (2008)

Little Fish, Strange Pond (2009)

The Trial (2010)

Jesus Was a Commie (2011)

The Flying House (2011)

Girl in Progress (2012)

Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012)

Jobs (2013)

Weekend in famiglia (2013)

Altar (2014)

Guests (2014)

Bastardi insensibili (2015)

Merry Xmas (2015)

The Confirmation (2016)

Revengeance (2016)

Io, Dio e Bin Laden (2016)

Stars in Shorts: No Ordinary Love (2016)

Come diventare grandi nonostante i genitori (2016)

The Hippopotamus (2017)

47 metri (2017)

Soldado (2018)

Viaggio con papà – Istruzioni per l’uso (2018)

Speed Kills (2018)

Backtrace (2018)

Foster Boy (2019)

Miss Virginia (2019)

Guardians of Life (2020)

Chance (2020)

Wrong Turn (2021)

Breaking News a Yuba County (2021)

Operazione Varsity Blues: scandalo al college (2021)

Oppenheimer (2023)

Retribution (2023)

Televisione

ABC Afterschool Specials (1982)

American Playhouse (1988)

Guerra al virus (1993)

Giacobbe (1993)

Parole dal cuore (1997)

The American, regia di Paul Unwin (1998)

Fiori per Algernon (2000)

Jack e il fagiolo magico (2001)

Redeemer (2002)

West Wing – Tutti gli uomini del Presidente (2003)

Il giovane Hitler (2003)

Expert Witness (2003)

The Winning Season (2004)

Law & Order – Unità vittime speciali (2005)

Into the West (2005)

The Bedford Diaries (2006)

Weeds (2007)

Sess# & bugie a Las Vegas (2008)

Too Big to Fail – Il crollo dei giganti (2011)

CAT-8: Tempesta solare (2013)

Anatomy of Violence (2013)

Proof (2015)

Idiotsitter (2017)

Sanctuary (2019)

Surveillance (2019)

Stranger Things (2016-2022)

Vita privata

Fonte: Getty Images

Matthew Modine e Caridad Rivera si sono sposati il 31 ottobre del 1980: la loro è una delle storie più longeve di Hollywood. Dalla loro unione, sono nati i figli Mark (nel 1985) e Ruby (nel 1990). Un matrimonio vissuto lontano dalle luci dei riflettori. La coppia si è conosciuta a New York, e all’epoca Matthew lavorava come chef in un ristorante. “Una bellissima creatura”, ha raccontato Modine in un’intervista, ricordando il loro primo incontro. “Con la stabilità e la forza che Cari mi ha dato, a volte penso che non sarei nemmeno vivo se non l’avessi incontrata”.

Ruby Modine, la seconda figlia della coppia, ha seguito le orme del padre e ha scelto di far parte del mondo della recitazione: l’abbiamo vista nel film Auguri per la tua morte, oltre che in Shameless e The Survivalist. La famiglia Modine vive in una villa a Venice, che è stata comprata nel 2012 per poco più di 2 milioni di dollari, un magnifico esempio di edificio contemporaneo a pianta aperta.