Ascolti tv del 23 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation prova il colpaccio

Fonte: Ansa Gerry Scotti

Gerry Scotti è tornato su Canale 5 per l’appuntamento del mercoledì con Io Canto Generation con l’intento di salire sul podio degli ascolti tv anche grazie a Matthew Modine super ospite. Rai 1 ha risposto con il film, Sulle ali della speranza, con Dennis Quaid. Mentre Rai 3 ha mandato in un onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Il film di Rai 1, Sulle ali della speranza, ha per protagonista Dennis Quaid che si ritrova, suo malgrado, a pilotare un aereo a seguito della morte improvvisa del pilota durante il volo. Ispirato ad una storia vera, Doug White, farmacista di 56 anni, in volo con la famiglia per tornare a casa dovrà affrontare le proprie paure e, guidato via radio da un team d’emergenza, imparare a pilotare l’aereo per riportare i passeggeri a terra sani e salvi.

Su Canale 5 Gerry Scotti chiama a Io Canto Generation la star di Hollywood Matthew Modine in rappresentanza della New York Film Academy, che anche quest’anno garantirà al vincitore un percorso formativo nella sede di Firenze e un viaggio a New York per visitare Broadway.

Mentre Federica Sciarelli su Rai 3 racconta il ritrovamento della ragazza di Viareggio, da parte degli inviati di Chi l’ha visto?, scomparsa da oltre 40 giorni. La minore era con l’uomo indicato dal padre e il ritrovamento è avvenuto grazie a due telespettatori italiani che vivono a Parigi.

