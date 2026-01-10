Ascolti tv del 9 gennaio, Gerry Scotti domina e non teme Nicola Savino

Ansa Gerry Scotti

Gerry Scotti ha dominato la serata televisiva di venerdì 9 gennaio, anche solo con la sua presenza costante, con La Ruota dei Campioni su Canale 5. Si tratta di una puntata speciale de La Ruota della Fortuna che è iniziata alle 20.30 ed è proseguita fino a notte fonda.

Ma Gerry Scotti ama le sfide e non teme nessuno, soprattutto i suoi rivali diretti di Rai 1. Non ha mai avuto paura di Stefano De Martino e del suo Affari Tuoi, né ora di Nicola Savino che ha debuttato in prima serata nella conduzione di Tali e Quali, prendendo il posto di Carlo Conti, troppo impegnato nei preparativi del Festival di Sanremo. D’altro canto, zio Gerry ha avuto sempre un più che ottimo riscontro negli indici di ascolto. Almeno fino ad ora.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 il film Togo – Una grande amicizia e su Rai 3 Perfetta Illusione. Italia 1 ha mandato in onda Harry Potter e il Principe Mezzosangue, mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato del caso di Garlasco. Su La7 il giornalista Aldo Cazzullo è stato il primo ospite del 2026 di Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 9 gennaio

Su Rai1 Tali e Quali ha interessato 2.628.000 spettatori pari al 16.4% di share dalle 21:43 alle 00:11. Su Canale5 La Ruota dei Campioni ha conquistato 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26 e 4.090.000 spettatori con il 24.4% dalle 22:29 alle 23:25. Su Rai2 Togo – Una grande amicizia intrattiene 753.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Harry Potter e il principe mezzosangue incolla davanti al video 1.190.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Perfetta illusione segna 642.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.218.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 973.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 290.000 spettatori (1.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 364.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 9 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.292.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi arriva a 5.041.000 spettatori (23.8%). Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 563.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.065.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.212.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.494.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 910.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 886.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.542.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 453.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 532.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.548.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.752.000 spettatori pari al 27.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.136.000 spettatori (15.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.783.000 spettatori (16.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (400.000 – 3%) e Il Viaggio della Torcia (313.000 – 2.3%), 9-1-1: Lone Star conquista 309.000 spettatori con l’1.9% e 9-1-1 437.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 566.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 682.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.511.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 1.081.000 spettatori (5.7%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 841.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.035.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 1.046.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 263.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Hotel conquista 315.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (375.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 755.000 spettatori con il 3.9%.

