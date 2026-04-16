Ascolti tv del 15 aprile, Stefano De Martino ovunque e senza rivali

Per l'ultima volta Stefano De Martino ha dominato la serata, con "Affari Tuoi" su Rai 1 e con "Stasera tutto è possibile" su Rai 2: i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Mercoledì è ormai diventata la serata di Stefano De Martino: è lui il protagonista del piccolo schermo a tutte le ore e su più canali. Anche se per l’ultima volta.

Infatti, come di consueto, Stefano De Martino ha condotto prima su Rai 1 Affari Tuoi dove ha ritrovato il suo solito rivale, Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna. Ultimamente zio Gerry gli dà del filo da torcere, vincendo la battaglia dello share.

Poi in prima serata De Martino è passato su Rai 2 per l’appuntamento conclusivo con Stasera tutto è possibile dove generalmente non ha avversari troppo temibili.

Il resto del palinsesto ha visto infatti su Rai 1 il film cult Sister Act e su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato dell’emergenza violenza giovanile. Italia 1 ha trasmesso Le Iene Show e su Canale 5 è andato in onda Forbidden Fruit. Mentre La7 ha trasmesso l’ultimo appuntamento di La giusta distanza con Saviano.

Prima serata, ascolti tv del 15 aprile: De Martino cresce ancora e chiude in bellezza

Su Rai 1 Sister Act – Una svitata in abito da suora incolla al piccolo schermo 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.805.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.167.000 spettatori pari al 16%.

Su Italia1 Le Iene interessa a 1.057.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.242.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 517.000 spettatori (4%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 634.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Champions League – Arsenal-Sporting Lisbona ottiene 803.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Sono Nata il Ventitrè raduna 376.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 15 aprile: De Martino batte Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.382.000 spettatori (21.8%) e Affari Tuoi arriva a 4.985.000 spettatori (24%) dalle 20:49 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (4.066.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.731.000 spettatori pari al 22.9% dalle 20:51 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 587.000 spettatori con il 2.8%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.117.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.124.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.487.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.101.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 910.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.026.000 spettatori (9.7%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 302.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 475.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.127.000 spettatori pari al 24.9%, mentre L’Eredità coinvolge 4.551.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.896.000 spettatori (16.9%), mentre Avanti un Altro convince 2.627.000 spettatori (17.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (271.000 – 2.5%), F.B.I. conquista 429.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 543.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (381.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 322.000 spettatori (2.4%), mentre Hawaii Five-0 segna 597.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.233.000 spettatori (13.7%).

A seguire Blob segna 933.000 spettatori (5.1%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 837.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 863.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 914.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 225.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 288.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (279.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 658.000 spettatori con il 3.7%.