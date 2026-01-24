Ascolti tv del 23 gennaio, Gerry Scotti vuole ancora il podio

Gerry Scotti con La Ruota dei Campioni su Canale 5 non vuole cedere il podio e si scontra con "Tali e Quali": tutti i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

La serata televisiva di venerdì 23 gennaio ha visto di nuovo la sfida in prima serata tra il campionissimo Gerry Scotti su Canale 5 e Nicola Savino su Rai 1, con l’aiutino di Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi.

Infatti, su Canale 5 Gerry Scotti con La Ruota dei Campioni si è preso tutto il tempo per conquistare il podio degli ascolti tv confermandosi il Re indiscusso del piccolo schermo. Un risultato ancora più importante considerando che giovedì 22 gennaio Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi è riuscito a superare La Ruota della Fortuna.

Su Rai 2 è andato in onda Lamborghini – The man behind the legend e su Rai 3 La zona d’interesse. Italia 1 ha proposto La maledizione della Prima Luna e su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato del femminicidio di Federica Torzullo e del delitto di Garlasco. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 23 gennaio