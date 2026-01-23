Ascolti tv del 22 gennaio, Don Matteo si scontra con Striscia la Notizia. Gerry Scotti sta a guardare

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Raoul Bova in "Don Matteo 15"

Giovedì 22 gennaio è tornata in tv Striscia la Notizia su Canale 5 con una nuova formula, dopo che Gerry Scotti ha soffiato il posto al programma di Antonio Ricci con La Ruota della Fortuna. D’altro canto, la scelta di Mediaset è stata vincente, almeno fino a questo momento, considerato gli indici di ascolto da record che sta facendo.

Così, Striscia ha dovuto attendere e dopo mesi ha trovato il suo posto in palinsesto. Greggio e Iacchetti, circondati da ben sei veline, sono approdati in prima serata. Per loro la strada è ancora tutta in salita. Infatti, oltre ad essere schiacciati da zio Gerry che il fenomeno televisivo del momento, si sono dovuti confrontare con una delle serie di punta di Rai 1, ossia Don Matteo, arrivato alla quindicesima stagione.

Nelle prime due puntate, la serie con Raoul Bova, Nino Frassica, Federica Sabatini e Fiamma Parente non ha mai deluso lo share piazzandosi prima in classifica e certo non ha intenzione di perdere il suo posto per colpa di Striscia la Notizia.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Geppi Cucciari con Splendida Cornice dove ha ospitato Edoardo Leo e su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio dove si è parlato di politica estera con Giuseppe Conte, mentre Italia 1 ha trasmesso Safe House – Nessuno è al sicuro. Su La7 è andata in onda Piazza Pulita.

Prima serata, ascolti tv del 22 gennaio: Don Matteo vince, Striscia al 18,6%

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 3.770.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 2.783.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 671.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro piace a 674.000 spettatori con il 3.8%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 992.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 661.000 spettatori (5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 809.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Europa League – Celta Vigo-Lilla ottiene 405.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Un principe per Natale raduna 306.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 22 gennaio: De Martino vince per un soffio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.369.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 5.270.000 spettatori (24.7%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.201.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.201.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:48 alle 21:53.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 497.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.059.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.062.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.502.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 977.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 831.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.769.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 348.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 559.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.795.000 spettatori pari al 25.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.996.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.791.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera convince 2.837.000 spettatori (17.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (421.000 – 3.3%) e Il Viaggio della Torcia (267.000 – 2%), 9-1-1: Lone Star conquista 366.000 spettatori con il 2.3% e 9-1-1 540.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 457.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 628.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.463.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 996.000 spettatori (5.2%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 874.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.117.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa appassiona 1.028.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 258.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 461.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (378.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 787.000 spettatori con il 4.2%.