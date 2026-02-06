Ascolti tv del 5 febbraio, Don Matteo senza rivali. Gerry Scotti trema

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Una nuova puntata di Don Matteo 15 è andata in onda su Rai 1 e non ci sono rivali che tengano. Nemmeno Greggio e Iacchetti con Striscia la Notizia su Canale 5.

Dunque, tutti erano sintonizzati su Rai 1, anche perché a Spoleto da Don Matteo alias Don Massimo è arriva Suor Costanza e per Cecchini e Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri).

Su Rai 2 è stato trasmesso il film Un piccolo favore, mentre su Rai 3 è andata in onda Splendida Cornice. Ospiti della serata sono stati Giuseppe Battiston, Nino D’Angelo e Alberto Floris.

Su Italia 1 c’era la partita di Coppa Italia, Atalanta-Juventus. E su Rete 4 a Dritto e Rovescio si è parlato del Decreto Sicurezza e delle Olimpiadi invernali. Su La7 è tornato l’appuntamento con PiazzaPulita.

Nell’access prime time Gerry Scotti sembra essere in crisi con La Ruota della Fortuna, battuta rovinosamente da Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Prima serata, ascolti tv del 5 febbraio: Don Matteo trionfa

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 4.055.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.717.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 Un piccolo favore intrattiene 444.000 spettatori pari al 2.4%.

Su Italia1 Coppa Italia – Atalanta-Juventus incolla davanti al video 3.348.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 929.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.030.000 spettatori (7.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 835.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Prima o poi mi sposo ottiene 313.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 568.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 5 febbraio: Gerry Scotti risale ma è sconfitto

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.148.000 spettatori (20.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.887.000 spettatori (22.4%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.226.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.845.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:47 alle 21:51. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 462.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 881.000 spettatori (4.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.241.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.500.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.154.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 925.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.729.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 485.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 512.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.497.000 spettatori pari al 25%, mentre L’Eredità coinvolge 4.767.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.773.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera convince 2.586.000 spettatori (16.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (414.000 – 3.3%) e Il Viaggio della Torcia (347.000 – 2.7%), 9-1-1: Lone Star conquista 411.000 spettatori con il 2.6% e 9-1-1 501.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 421.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 574.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.483.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.137.000 spettatori (6.1%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 905.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 913.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 964.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 239.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 395.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (251.000 – 2.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 764.000 spettatori con il 4.1%.