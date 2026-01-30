Ascolti tv del 29 gennaio, Don Matteo non ha rivali. Gerry Scotti inizia a tremare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Raoul Bova in "Don Matteo 15"

Il giovedì sera televisivo ha avuto come sempre un grande protagonista, la serie Don Matteo, arrivata alla quindicesima stagione, che per la seconda volta si è scontrata con Striscia la Notizia.

Il programma di Antonio Ricci, in onda in prima serata su Canale 5, ha dovuto riconoscere la sconfitta al suo debutto. Ma d’altro canto, quando ti scontri con Don Matteo 15, su Rai 1, con Don Massimo (Raoul Bova), il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), il maresciallo Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri), Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Maria (Fiamma Parente), è quasi impossibile ottenere il podio degli ascolti.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 Ore 14 sera e su Rai 3 Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha ospitato Alessandro Gassmann e Claudio Santamaria. Invece su Rete 4 a Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio ha affrontato il tema sicurezza con Marco Minniti. Su Italia 1 è andato in onda il film Shark 2 L’abisso. Su La7 è tornato l’appuntamento con Piazza Pulita.

Nell’access prime time Gerry Scotti non è più così sicuro del suo podio con La Ruota della Fortuna. Infatti, ultimamente Stefano De Martino con Affari Tuoi è riuscito a scalzarlo in più di una occasione.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 29 gennaio