Affari Tuoi, Stefano De Martino è inarrestabile. Finale da brividi

Anche il 29 gennaio Affari Tuoi torna in onda su Rai 1 con una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. La trasmissione guidata da Stefano De Martino ormai è una certezza, grazie anche alla capacità di rinnovarsi, puntata dopo puntata. Dopo l’ingresso nel cast di Herbert Ballerina infatti è arrivata anche Martina Miliddi, ex ballerina di Amici.

Affari Tuoi, Enrico dall’Emilia Romagna non segue l’istinto e sbaglia

A giocare nella partita del 29 gennaio di Affari Tuoi, Enrico dall’Emilia Romagna. Il concorrente ha svelato che lavora come pescatore e alleva insieme al padre vongole veraci. Ha scelto di partecipare allo show condotto da Stefano De Martino insieme alla fidanzata Elena che lavora in una gastronomia sul mare. I due stanno insieme da quattro anni e hanno una bambina di nove mesi, Vittoria.

Anche questa puntata di Affari Tuoi ha regalato risate, battute e sketch, oltre alla consueta partita dei concorrenti. Herbert Ballerina è finalmente tornato nello show dopo una breve assenza che aveva portato scompiglio e tante domande fra i telespettatori. La sua presenza è diventata, puntata dopo puntata, essenziale nella trasmissione, trasformandolo nella spalla comica di Stefano De Martino.

La partita della coppia è iniziata in modo fortunato con l’apertura del pacco numero 9, contenente Gennarino. Ottimi anche i tiri successivi che hanno permesso al concorrente di eliminare diversi pacchi blu. Poco dopo è arrivato il primo inciampo ed Enrico ha aperto un pacco che conteneva il premio da 300mila euro.

Immancabile l’offerta del Dottore che si è palesato con la sua iconica telefonata al conduttore, offrendo 30mila euro. L’assegno però è stato rifiutato da Enrico che ha scelto di andare avanti.

La partita è continuata con tiri fortunati e tiri meno buoni. Enrico ha perso prima il premio da 100mila, poi da 20mila, ricevendo poi una nuova offerta dal Dottore che ha proposto un cambio. Enrico ha accettato, lasciando il suo pacco, il numero 14, per il pacco 17.

La terza offerta del Dottore – con tre pacchi rossi e cinque blu – è di 10mila euro. Anche questa volta Enrico sceglie di rifiutare, continuando una partita sempre in bilico e ricca di colpi di scena. Alla fine il concorrente è rimasto con due premi rossi e uno blu. L’ultimo tiro è stato decisivo: Enrico ha scelto di rifiutare l’offerta di 17mila euro, aprendo il pacco numero 19 che conteneva 10mila euro.

Una scoperta che ha regalato, come definito dallo stesso De Martino, un finale da brividi con 50 euro da una parte e 75mila euro dall’altra. L’offerta finale da 26mila euro ha messo in crisi il concorrente che ha chiesto consiglio fra il pubblico. La scelta finale è stata quella di accettare, portando a casa un montepremi di 27mila euro. Peccato che nel pacco del concorrente, il 17, ci fossero ben 75mila euro. Enrico ha scelto di non dare retta all’istinto, lasciando lo studio con l’amaro in bocca.

Affari Tuoi, nella buona e nella cattiva sorte: in arrivo lo Speciale con le coppie

Sono tante le novità che riguardano Affari Tuoi e che sorprenderanno i telespettatori nelle prossime settimane. Prima di tutto lo speciale Affari Tuoi, nella buona e nella cattiva sorte che andrà in onda venerdì 13 febbraio 2026 in prima serata, proprio alla vigilia della festa degli innamorati.

In questa edizione speciale l’attenzione si concentrerà su coppie di fidanzati prossime alle nozze, chiamate a mettere alla prova non solo la loro fortuna, ma anche complicità e affiatamento nel celebre gioco dei pacchi. Come sempre la partita inizierà dalla scelta di uno dei pacchi in studio e proseguirà con l’apertura degli altri, fino alle offerte del Dottore, con il montepremi in palio che potrà arrivare fino a 300 mila euro.

Oltre alla tensione del gioco, questa puntata promette un tocco di emozione romantica inedita. In uno dei momenti più intensi dello show una delle coppie partecipanti potrebbe addirittura celebrare il proprio matrimonio in diretta, con Stefano De Martino annunciato come celebrante per l’occasione.