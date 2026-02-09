Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia un appello. E la vincita è incredibile

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Affari Tuoi torna in onda su Rai 1 il 9 febbraio con una puntata appassionante e capace, ancora una volta, di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Stefano De Martino ha saputo trasformare, con grande talento e bravura, la trasmissione, senza snaturarla, ma rendendola su misura per lui. La scelta di portare in studio Harbert Ballerina, diventato sua spalla comica, e Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, si è rivelata vincente.

Affari Tuoi, Marco segue l’istinto e batte il Dottore

A giocare nella puntata del 9 febbraio di Affari Tuoi, Marco del Friuli Venezia Giulia. Il concorrente ha confidato a Stefano De Martino di non essere mai stato fidanzato e di avere una passione per i peluches, che colleziona. Proprio per questo il presentatore ha deciso di fare un appello per trovargli una fidanzata. Giovani donne appassionate di peluche fatevi avanti. Lui è pronto per essere spupazzato”, ha detto.

Ad accompagnare Marco in questa avventura televisiva sua sorella Dora, studentessa di lingue. La partita è iniziata con sei tiri, svelando l’invenzione di Herbert Ballerina, il “Guinz-aglio”, i premi da 50 euro, 200 euro, 50mila euro e 300mila euro. L’ultimo tiro invece ha svelato la ballerina Martina Miliddi che, come di consueto, è entrata in studio per ballare.

Poco dopo è arrivata la chiamata del Dottore che ha offerto a Marco 30mila euro, ma il concorrente ha deciso di rifiutare. Nei tiri successivi il giovane pacchista e la sorella hanno trovato il Pacco Nero con zero euro, 100mila euro e 100 euro. Quando il Dottore ha scelto di abbassare l’offerta a 20mila euro, Marco ha rifiutato nuovamente, sperando nella fortuna.

Dopo aver rifiutato un cambio e una nuova offerta del Dottore da 25mila euro, il concorrente ha aperto il pacco che conteneva 200mila euro. Il Dottore ha poi offerto 10mila euro oppure tre tiri e Marco ha rifiutato. A cambiare le sorti del gioco però è stato il tiro che ha svelato l’ultimo pacco blu che conteneva un euro.

Giunto al finale Marco ha rischiato il tutto per tutto. Ha deciso di ignorare l’offerta del Dottore e il possibile cambio. Una decisione che si è rivelata vincente. Il concorrente infatti è riuscito a portare a casa la bellezza di 75mila euro contro ogni pronostico e seguendo solo la sua intuizione.

Lo speciale di Affari Tuoi arriva in prima serata

Dopo il grandissimo successo dello Speciale dedicato alla Lotteria Italia e andato in onda il 6 gennaio, la Rai ha deciso di promuovere Affari Tuoi in prima serata con una puntata dedicata a San Valentino. Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte andrà in onda il prossimo 13 febbraio e sarà condotto da Stefano De Martino che celebrerà così la festa degli innamorati. “Sarà come fare un matrimonio e lo celebrerò con coppie che giocheranno e si sposeranno in diretta”, ha spiegato il conduttore che giocherà al classico gioco dei pacchi insieme ad una coppia di fidanzati. I concorrenti saranno supportati da amici e parenti e la puntata potrebbe terminare persino con delle nozze. Tanti gli ospiti attesi, fra sketch e balletti, nel pieno stile di conduzione di De Martino.