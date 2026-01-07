Ascolti tv del 6 gennaio: Stefano De Martino saluta Gerry Scotti e sfida Barbie

Il periodo delle festività natalizie si conclude, come da tradizione, con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. Così, Stefano De Martino, dopo aver sfidato – come ormai ogni sera – Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna nell’access time, si ritrova a fronteggiare in prima serata Margot Robbie nelle vesti di Barbie. Il film che è già un cult arriva infatti in anteprima su Canale 5.
Così Mediaset sceglie di battagliare l’emittente nazionale nell’ultimo giorno di vacanza. Mentre, per lasciare spazio al suo programma di punta, la Rai ammorbidisce il resto del palinsesto con due grandi classici del natale: la commedia per famiglie Genitori in trappola, su Rai 2 e il musical The Land of Dream su Rai 3. Resta sui grandi classici anche Rete 4, che manda in onda il film degli Anni ’80 Il piccolo Lord; mentre Italia 1 punta sulla commedia romantica all’italiana Il grande giorno, con Aldo, Giovanni e Giacomo.
In aggiornamento dalle 10:00
Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!