Ascolti tv del 12 febbraio, Don Matteo senza rivali. Gerry Scotti si difende

Virgina Bettoja - Ufficio stampa Rai Raoul Bova in "Don Matteo 15"

Il giovedì 12 febbraio è tornato puntuale l’appuntamento su Rai 1 con Don Matteo 15 che si è scontrato con Striscia la Notizia, in onda in prima serata su Canale 5.

Fino ad ora Don Matteo non ha avuto rivali in fatto di share. Don Massimo (Raoul Bova), Cecchini (Nino Frassica), Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini), Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri) e Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente) formano una squadra vincente capace di attirare milioni di spettatori. E a subirne il successo è Striscia la Notizia, tornata in tv in una fascia oraria diversa dalla consueta.

Su Rai 2 protagoniste sono state le gare sul ghiaccio delle Olimpiadi invernali 2026, mentre su Rai 3 Geppi Cucciari ha condotto Splendida Cornice. Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Dritto e Rovescio con ospite il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Su La7 è andata in onda Piazzapulita.

Nell’access prime time Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna vuole essere sempre primo e lasciare indietro Stefano De Martino.

Prima serata, ascolti tv del 12 febbraio: Don Matteo 15 vince col 23,2%

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 3.790.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.773.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio su Ghiaccio intrattiene 2.413.000 spettatori pari all’11.3% dalle 20:58 alle 22:09. Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma incolla davanti al video 787.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 961.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 764.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 795.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Paradiso amaro ottiene 278.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 578.000 spettatori con il 3.5%.

Access Prime Time, dati del 12 febbraio: Stefano De Martin supera Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.889.000 spettatori (19.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.876.000 spettatori (22.6%) dalle 20:50 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.859.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.664.000 spettatori pari al 21.6% dalle 20:49 alle 21:53.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 12 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

