Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia la pantofola a Herbert Ballerina. 300mila euro in fumo

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 12 febbraio di Affari Tuoi ha giocato Ilenia dalla Puglia, precisamente di Bari: una responsabile magazziniera che si occupa di ricondizionare gli articoli invenduti nei negozi di abbigliamento. Mamma della piccola Arianna, di 2 anni, ad accompagnare Ilenia in studio è stato papà Sabino, con cui ha un rapporto di amore e odio. Il primo pacco scelto è stato il 17, e a Herbert Ballerina è costata carissima la sua invenzione, considerando il lancio di Stefano De Martino.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 12 febbraio

Puntata surreale, quella del 12 febbraio di Affari Tuoi: a giocare è Ilenia, in quella che è stata una partita abbastanza equilibrata tra pacchi rossi e blu. La concorrente ha raccontato qualcosa di sé: “Da ragazza ero ribelle, sono andata via di casa che avevo 20 anni, lui è sempre stato quello che mi sosteneva, nei miei sogni, nei miei desideri”. Il papà è stato il suo supporter – portafortuna – durante la partita, ma… avrebbe dovuto ascoltarlo di più.

Come ogni puntata, ormai da tradizione, tra i pacchi c’è anche l’invenzione di Herbert Ballerina, per la gioia dell’hater Giorgio, che De Martino nomina praticamente sempre. “Oggi un’invenzione casalinga: ogni volta che andiamo a dormire, cosa facciamo? Lasciamo le nostre pantofole ai piedi del letto, però poi che succede? Se di notte, o la mattina dopo quando ci svegliamo, le pantofole non sono più in quella posizione, poggiamo il piede sul pavimento e prendiamo il raffreddore. Ho inventato delle pantofole con la ventosa. Si chiamano le pantoferme”. A Stefano De Martino l’invenzione è piaciuta così tanto che poco dopo ha lanciato una pantofola contro Herbert Ballerina.

Quanto ha vinto Ilenia dalla Puglia

La partita, come anticipato, è stata molto equilibrata: nel primo pacco c’erano 10 euro, poi 20mila, 20 euro, le pantoferme, Gennarino, il pacco nero dal valore di 20 euro… Ilenia ha anche rifiutato le prime proposte del Dottore, da 33mila e 38mila euro. Quando sono rimasti otto pacchi, 4 blu e 4 rossi, purtroppo è stato trovato quello da 200mila euro. Il Dottore ha proposto un cambio, e papà Sabino ha ventilato l’ipotesi di accettare, scegliendo il pacco numero 11, ma Ilenia ha rifiutato.

Il pacco chiamato poco dopo è stato proprio l’11: il Dottore ha chiamato ancor prima di spacchettare. “Il Dottore mi dice: poco fa papà ha detto che avrebbe cambiato per l’11, poi Ilenia ha deciso di aprirlo. Come mai?”. In realtà ha deciso proprio papà Sabino. “Però dico io”, De Martino l’ha così ripresa: “Dici: ‘Io sono venuta qui con papà perché è fortunato’, è dall’inizio della partita che scherziamo. T’ha detto: ‘Io cambierei per l’11’, rifiuti il cambio, apri l’11 e nell’11 ci sono 300mila euro“.

E questi sono davvero i casi in cui passa tutta la vita davanti: il pacco rosso più alto, a quel punto, era quello dal valore di 50mila euro. Nel pacco scelto a inizio puntata aveva solo 200 euro: la concorrente alla fine ha scelto di giocare con la Regione Fortunata, dopo la beffa dei 300mila euro. Ha puntato tutto sulla Calabria e sulla Toscana; prima della rivelazione, De Martino ha citato persino La Ruota della Fortuna. Ma tutto è andato in fumo: la Regione Fortunata era la Basilicata. Niente da fare: la fortuna aiuta gli audaci, ma solo una volta.