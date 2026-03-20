Ascolti tv del 19 marzo, Don Matteo 15 chiude al top. De Martino-Scotti senza tregua

Virgina Bettoja - Ufficio stampa Rai Raoul Bova in "Don Matteo 15"

Giovedì 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà, è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Don Matteo 15. La stagione è stata a dir poco trionfante, dato che ogni puntata si è piazzata sul podio degli ascolti tv.

Don Massimo (Raoul Bova), il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini), il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea), la marescialla Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri) e Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente) non hanno avuto rivali degni di nota.

Nemmeno Checco Zalone, che su Italia 1 è protagonista di Che bella giornata, è riuscito a “rubare” il podio dello share a Don Matteo.

Il resto della programmazione ha visto su Canale 5 Forbidden Fruit, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio. Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 sera e su Rai 3 Splendida Cornice che ha ospitato Milly Carlucci, Dargen D’Amico e The Jackal. Su La7 abbiamo ritrovato Piazzapulita.

Nell’access prime time lo scontro è sempre tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 19 marzo: Don Matteo chiude in bellezza

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.788.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 610.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Che bella giornata piace a 1.278.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 943.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 914.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Europa League – Aston Villa-Lille ottiene 384.000 spettatori (2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 444.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 19 marzo: De Martino batte Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.174.000 spettatori (21.5%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.940.000 spettatori (24.1%) dalle 20:52 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.799.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.665.000 spettatori pari al 22.8% dalle 20:53 alle 21:57.

Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 296.000 spettatori con l’1.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.124.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.133.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.495.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 941.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 750.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.815.000 spettatori (9%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 287.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 464.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 19 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.132.000 spettatori pari al 24.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.496.000 spettatori pari al 27.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.602.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera convince 2.584.000 spettatori (17.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (343.000 – 3.1%), 9-1-1: Lone Star conquista 423.000 spettatori con il 3% e 9-1-1 504.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 418.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 604.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.169.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 993.000 spettatori (5.5%) e Il Provinciale sigla 943.000 spettatori (5%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 870.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 998.000 spettatori (5.5%). Su La7 Barbero Risponde raduna 196.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 278.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (308.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 689.000 spettatori con il 3.9%.