Colorati, versatili e glam. I tailleur di Luisa Spagnoli

Chic, colorati e vivaci, i tailleur firmati Luisa Spagnoli per questa Primavera-Estate 2021, comunicano energia e femminilità.

Linee morbide che accarezzano il corpo senza costringere i movimenti o evidenziare eccessivamente la figura.

La parola d’ordine è comodità, senza rinunciare all’eleganza.

Pantaloni fluidi e ampi, giacche super femminili con maniche protagoniste e colori vitaminici per i tailleur perfetti per la città, l’ufficio, ma anche per un aperitivo o una giornata di shopping in centro.

Ampio spazio ai colori caldi come il giallo, l’arancio o il rosso, accanto ai classici blu e nero, per un’estate che racconta la voglia di uscire di casa e tornare alla vita spensierata.

Giacche mono o doppio petto, con rever o senza, tutte impreziosite da dettagli che raccontano una donna sofisticata, ma al tempo stesso socievole e piena di energia.

Capi versatili grazie al cotone stretch confortevole o al lino, tessuti che Luisa Spagnoli sceglie per conferire traspirabilità, e confortevolezza sulla pelle.

I dettagli sono poi il vero e proprio marchio di fabbrica di Luisa Spagnoli, come le zip invisibili, le tasche a scomparsa, le maniche strutturate o i bottoni a contrasto, che rendono i tailleur preziosi, ma comodi e perfetti per ogni occasione.

Tailleur da abbinare a sandali gioiello, tacco dodici, o anche sneakers. Accompagnati, poi, da accessori dalle tinte contrastanti creeranno un effetto sorprendente e Très Chic!