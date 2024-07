Giorgia Meloni, il tailleur crema con pantaloni a palazzo è pura classe

Al vertice della Comunità politica europea Giorgia Meloni ha sfoggiato un tailleur crema in look elegante e non banale

Fonte: IPA Giorgia Meloni

Il 18 luglio si è tenuto un incontro tra i leader di 47 Paesi al vertice del della Comunità politica europea nel Regno Unito. Tra i politici che hanno preso parte all’incontro anche Giorgia Meloni, che per l’occasione ha deciso di presentarsi agli altri capi di Stato con un elegantissimo tailleur color crema.

Giorgia Meloni in crema al vertice EPC

Al vertice della Comunità politica europea (EPC) che si è tenuto il 18 luglio 2024 al Blenheim Palace, una residenza monumentale nella campagna inglese a Woodstock nell’Oxfordshire, tra i leader politici c’era anche Giorgia Meloni. La premier italiana si è presentata all’evento elegantissima, sfoggiando un tailleur color crema composto da blazer e pantaloni palazzo. A completare il look, un sottogiacca collo alto brillante e sui toni del rosa e una decolleté bianca a slanciare la figura.

Fonte: IPA

La premier è stata accolta dal nuovo primo ministro britannico Keir Starmer, con il quale ha potuto avere un incontro bilaterale. I due hanno passeggiato all’interno del bellissimo giardino del palazzo, famoso per essere il luogo di nascita di Sir Winston Churchill e per la sua splendida architettura barocca.

Fonte: IPA

Oltre a Giorgia Meloni, tantissimi i vertici politici che hanno preso parte all’incontro situato a 100 chilometri a nord-ovest di Londra: il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro polacco Donald Tusk e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. L’evento ha toccato varie tematiche di grande rilievo: il sostegno all’Ucraina e le sfide condivise legate a energia, connettività, sicurezza, democrazia e la migrazione. Presente anche Carlo III, il re del Regno Unito che che, dopo aver festeggiato i 77 anni della sua Camilla ed essere tornato dal (complicato) viaggio alle Isole del Canale, ha presenziato all’evento e ha scambiato qualche parola con la Premier.

Fonte: IPA

Giorgia Meloni e il fascino dei tailleur

Non è la prima volta che Giorgia Meloni opta per un completo giacca pantalone per partecipare a eventi così importanti. Lo scorso giugno, per accogliere i capi di stato in occasione del G7, la Premier aveva indossato un tailleur rosa pastello composto, anche in quel caso, da giacca e pantalone palazzo. Il sottogiacca, in tessuto leggero, riprendeva perfettamente la nuance del completo, lasciando visibile il collo e dando un tocco di sofisticata semplicità.

Fonte: IPA

Un look simile è stato scelto anche durante la chiusura del G7: un altro completo chiaro, un coordinato pantalone e giacca abbinato a un top scintillante dallo scollo rotondo e impreziosito da ricami brillanti che aggiungevano un dettaglio di lusso e raffinatezza.

Anche a livello di make-up, Giorgia Meloni ha sempre scelto di apparire molto naturale, senza eccedere con colori sgargianti e cercando di mantenere un aspetto acqua e sapone. Questo stile elegante e sobrio rappresenta una scelta consapevole della Premier, che utilizza la moda come strumento di comunicazione politica, sottolineando la sua autorevolezza, il suo impegno istituzionale cercando di presentarsi sempre in modo impeccabile.