Chi era Suor Paola di Quelli che il calcio, morta a 77 anni

Suor Paola, nel corso della sua vita, ha saputo impegnarsi nel sociale e portare avanti un amore per il calcio che le ha permesso di farsi conoscere anche in televisione

Fonte: IPA Suor Paola

Si è spenta all’età di 77 anni Suor Paola, volto religioso conosciuto e amato nel mondo televisivo e dello sport. Una personalità generosa, con una fortissima passione per il calcio, in particolare per la Lazio, la sua squadra del cuore.

Negli anni, Suor Paola ha saputo farsi conoscere per le sue apparizioni a Quelli che il calcio e per le sue numerose iniziative benefiche, che l’hanno resa una figura di ispirazione e speranza per molti.

Chi era Suor Paola

Difficile non aver mai sentito il nome di Suor Paola: allegra, altruista e grande tifosa della Lazio, era nata a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Da giovane, il suo percorso l’ha portata a trasferirsi a Roma a vent’anni, momento in cui ha deciso di prendere i voti e adottare il nome di Suor Paola in onore del 25 gennaio, giorno della sua vocazione e data della conversione di San Paolo sulla via di Damasco.

Con il passare degli anni, Suor Paola è diventata un volto familiare, conosciuta non solo per la sua fede incrollabile, ma anche per il profondo amore verso la Lazio, che ha sempre manifestato con fierezza e gioia. La sua passione calcistica è stata il ponte che l’ha portata a partecipare al programma televisivo Quelli che il calcio, dove ha stretto una sincera amicizia con Fabio Fazio, il conduttore con cui ha condiviso momenti di grande affetto e simpatia.

Grazie alla sua notorietà, Suor Paola ha avuto l’opportunità di ampliare il suo impegno sociale, dedicandosi a iniziative di solidarietà attraverso la sua associazione SoSpe, fondata con lo scopo di fornire sostegno a giovani in difficoltà e a detenuti.

Un impegno, unito alla sua incrollabile passione per la Lazio, che ha portato avanti fino alla fine, quando si è spenta nella sua stanza di convento, dopo essere stata malata da tempo.

I dolci saluti a Suor Paola, da Fabio Fazio alla Lazio

La notizia della morte di Suor Paola ha rattristato moltissime persone che negli anni hanno potuto seguire le sue attività e conoscerla da vicino. Tantissimi hanno voluto renderle omaggio con un messaggio di affetto: tra questi Fabio Fazio, che l’ha spesso ospitata in collegamento durante gli anni della Rai.

Il conduttore ha voluto salutarla con parole piene di gratitudine: “Cara Paola, cara Suor Paola…Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio”.

Non sono mancati, poi, numerosi messaggi da parte della politica e della sua amatissima Lazio, squadra della Capitale che ha speso bellissime parole per la sua speciale tifosa: “La S.S. Lazio, con in testa il presidente Claudio Lotito e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità. La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato”.