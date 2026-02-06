Don Matteo 15, Suor Costanza, il bacio clandestino e la sparizione di Maria inquieta

Don Matteo non delude mai. Suor Costanza stravolge anche Cecchini. Il Capitano e Giulia superano il bacio e su Maria ecco le anticipazioni del 12 febbraio

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Giulia e Diego, Don Matteo 15

Don Matteo 15 è una certezza in tutti i sensi. Ogni puntata è ricca di sorprese, divertimento ed emozioni e non delude mai. Anche nei dati di ascolto. Anche l’episodio, Il Buon pastore, andato in onda giovedì 5 febbraio con una guest star come Suor Costanza, è stato il più visto della serata.

Don Matteo 15, è record di ascolti

Ancora una volta Don Matteo 15 si conferma leader degli ascolti. La puntata andata in onda giovedì 5 febbraio in prima serata su Rai 1 ha totalizzato 4.055.000 spettatori pari al 23.2% di share. Striscia la Notizia e persino la partita Atalanta – Juventus sono state sconfitte nello share senza troppi sforzi.

D’altro canto, la fiction si è giocata una carta vincente, ossia Suor Costanza (Valeria Fabrizi) che irrompe letteralmente a Spoleto, scendendo la scalinata alla guida di una Panda bianca e mette a dura prova tra intrighi e sotterfugi persino il mago degli equivoci, il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), che si allea col maresciallo Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri).

Don Matteo 15 “ruba” Suor Costanza a Che Dio ci aiuti

Suor Costanza arriva direttamente da Che Dio ci aiuti. Scopriamo che è la zia di Caterina Provvedi che prima di entrare nell’Arma voleva farsi suora. Apparentemente, la zia suora è venuta a trovare la nipote che per non deluderla chiede aiuto a Cecchini e finge di essere ancora una novizia, sottoponendo tra l’altro il Capitano a una serie di Rosari.

In realtà, Suor Costanza è arrivata a Spoleto in cerca di una sua protetta che ha combinato un grosso guaio. Ma gli equivoci sono così spassosi che non si finisce di ridere. E ritroviamo alcune delle gag che hanno fatto grande il personaggio della Madre Superiore. Tipo: “Faccio zac” o il famoso coniglio porchettato e le 4 dita di Lambrusco.

Don Matteo 15, il bacio clandestino

Intanto, continua la storia d’amore tra il capitano Diego Martini e Giulia (Leggi la nostra intervista a Federica Sabatini). La sorella di Don Massimo (Raoul Bova) ha ottenuto uno stage a Perugia grazie al suo ex marito Mathias (Andrew Howe).

Ma proprio lì i due si baciano o meglio: è lui che bacia lei. Giulia è sconvolta. Torna a Spoleto e non sa che fare, mentre la sua coscienza si manifesta nelle sembianze di suo fratello.

Giulia si sente molto in colpa per quel bacio che per lei non ha significato nulla. Ma teme che possa compromettere la sua storia con Diego. Alla fine però troverà una soluzione.

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 12 febbraio

A inquietare però è la sparizione di Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente) che ricorda alcuni preoccupanti dettagli della sua vita passata. Intanto nella puntata del 12 febbraio, che va in onda su Rai 1 in prima serata, dal titolo Il Bagatto, Cecchini si finge cartomante dopo che ha scoperto che sua moglie ne frequenta uno perché insoddisfatta del matrimonio. Mentre Giulia è sempre più presa dal nuovo lavoro e Diego non sembra capirla.