Don Matteo 15, va tutto a catafascio ma poi arriva la svolta: anticipazioni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Federica Sabatini ed Eugenio Mastrandrea in "Don Matteo 15"

La seconda puntata di Don Matteo 15 ha tenuto milioni di telespettatori col fiato sospeso. Tutto infatti sembra andare in rovina: la storia tra Giulia e il Capitano è al capolinea, Cecchini è costretto ad andare in pensione. Una delusione su tutti i fronti, ma poi arriva una svolta imprevedibile. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà giovedì 22 gennaio su Rai 1 in prima serata.

Don Matteo 15, grande successo negli ascolti

Come per il debutto, anche la seconda puntata di Don Matteo 15 è stata la trasmissione più vista nella serata di giovedì 15 gennaio. La fiction più longeva della tv ha totalizzato il 23% di share, incollando al piccolo schermo ben 3.859.000 spettatori.

Tutto merito del carisma di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, ma anche dalla simpatia del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che in questa stagione ha a che fare con l’agguerrita e misteriosa Marescialla Caterina Provvedi (Irene Giancontieri), chiamata a sostituirlo perché obbligato ad andare in pensione.

Don Matteo 15, Cecchini se ne va: la protesta dei fan

Sembra impossibile, eppure per Cecchini non ci sono speranze. L’Inps ha dato risposta negativa e lui dei per forza lasciare l’Arma e andare in pensione. Per il Maresciallo è un colpo durissimo. Per questo vuole concludere la sua carriera nel migliore dei modi possibili, risolvendo il caso dell’omicidio di un gioielliere di Spoleto, ovviamente con l’aiuto di Don Massimo.

Ma Cecchini non si limita ad indagare sull’assassinio, è infatti intenzionato a smascherare la nuova Marescialla che sembra nascondere qualcosa di losco della sua vita passata. Inutile aggiungere che si tratta di un enorme equivoco che presto si chiarirà.

Il destino di Cecchini crea ansia nel pubblico. I commenti su Instagram parlano chiaro: “Ma quindi uscirà di scena?😢😭”; “Se fate andare in pensione Cecchini….don Matteo può anche finire..”; “Nino non si tocca”.

Don Matteo 15, fine dell’amore tra Giulia e il Capitano

Ma non è solo il Maresciallo a preoccupare. Infatti, la storia d’amore tra Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini) e il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) sembra giunta al capolinea. Non tanto per i dubbi di lei, ma perché si scopre che è già sposata. Il marito si chiama Matthias ed è interpretato niente meno che da Andrew Howe.

Davvero tutto sembra andare a rotoli, tanto che Giulia decide di restituire l’anello di fidanzamento, sfasciato da Natalina, a Diego. E poi se ne va lasciandolo solo in canonica.

Don Matteo 15, la svolta per Giulia, Diego e Cecchini

Grazie però all’intraprendenza della perpetua il Capitano insegue il suo amore e l’epilogo fa contenti tutti. “No vabbe…io troppo felice😍😍😍”; “VIVA LORO E VIVA NATALINA CHE HA SPINTO DIEGO🥹🥹🫂💖🎉🎉”; “Sono adorabili! Scena super commovente per noi del team Mezzanottini 😍❤️”; “Vi prego, ditemi che non sono l’unica ad aver pianto”.

Ma anche per il Maresciallo tutto si risolve al meglio. Grazie al suo intervento nella risoluzione del caso, l’Arma ha deciso di reintegrarlo per merito. E tutti tirano il fiato.

Don Matteo 15, anticipazioni del 22 gennaio

La terza puntata di Don Matteo 15 va in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 22 gennaio e s’intitola L’ultima scommessa. Per il fidanzamento di Giulia e Diego arrivano a Spoleto i genitori del Capitano che chiede aiuto a Cecchini per fare in modo che non si incontrino mai. Nel frattempo Don Massimo si preoccupa per Maria che si sta innamorando di Giona.