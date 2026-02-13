Don Matteo 15, Giulia e Diego in crisi: “Vogliamo cose diverse”. Anticipazioni

Giulia e il capitano stanno per lasciarsi. I fan sono angosciati e Cecchini nella puntata del 19 febbraio farà di tutto per rimetterli insieme

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Eugenio Mastrandrea (il capitano) in "Don Matteo 15"

Nella puntata del 12 febbraio di Don Matteo 15 si parla di amore. Sarà perché siamo vicini a San Valentino, ma a Spoleto anche le coppie più consolidate entrano in crisi, come quella formata da Cecchini ed Elisa. Ma anche il Capitano e Giulia attraversano un momento difficile. I fan della serie sono in ansia. E per saperne di più dovranno aspettare giovedì 19 febbraio, ma ecco alcune anticipazioni.

Don Matteo 15, il trionfo quasi scontato

Intanto, la puntata di Don Matteo 15, intitolata Il Bagatto, trasmessa su Rai 1 in prima serata il 12 febbraio, è stata un successo di ascolti. La serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo ha incollato al piccolo schermo 3.790.000 spettatori pari al 23.2% di share. E al solito ha letteralmente stracciato Striscia La Notizia su Canale 5.

D’altro canto, Don Matteo non ha rivali e proprio per questo è una delle serie più longeve della Rai che nonostante il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova, è amatissima dal pubblico.

Don Matteo 15, è crisi di coppia

In effetti, l’intreccio tra il giallo e le storie dei protagonisti è davvero appassionante. Il tutto condito da una vena di comicità, grazie al maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che in questa stagione è spalleggiato dal maresciallo Caterina Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri). Ma nell’ultima puntata andata in onda a tenere col fiato sospeso sono le storie d’amore.

Elisa (Pamela Villoresi) è insoddisfatta del matrimonio con Cecchini che è sempre distratto e non ascolta mai. È talmente disperata da consultare una maga che sarà coinvolta in un’aggressione. Il maresciallo lo viene a scoprire e si finge cartomante, ma ovviamente Elisa capisce il trucco e si vendica, coinvolgendo il capitano.

Anche quest’ultimo però attraversa un periodo difficile con Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini) che è presa dal suo nuovo lavoro. Scoppia il dramma della gelosia, ma i due riescono a superarlo. Non è questo infatti il problema tra loro. Diego (Eugenio Mastrandrea) e Giulia “vogliono cose diverse“, una frase tagliante pronunciata dalla sorella di Don Massimo che rischia di mettere fine alla loro relazione.

Don Matteo 15, i fan si ribellano

Il pubblico non è contento di vedere separati i loro beniamini e sul profilo Instagram della serie protestano: “Non separate Diego e Giulia ❤️”; “doloroso, ha fatto male, ma sono bravi anche cosi❤️‍🩹🥹”; “Sentito tutto. Cmq Eugenio e Federica sono straordinari nella recitazione fanno percepire reale ogni tipo di emozione. Non sono molto contento di come sta evolvendo la coppia si sta spegnendo tutta quella magia che c’era lo scorso anno ma mi auguro non vengano separati sarebbe un peccato“.

Qualcuno più speranzoso commenta: “Va beh ci stanno questi momenti se no cosa raccontano per 10 puntate? Solo che qualche scena in più rispetto al bar non guasterebbe!! Anche andare a dormire da lei!!! Dai su!!!”.

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 19 febbraio

A questo punto non ci resta che attendere la puntata di giovedì 19 febbraio, dal titolo La squadra, che va in onda su Rai 1 in prima serata. A Spoleto arriva Alessandro Borghese e Cecchini e Natalina fanno di tutto per partecipare al programma. Intanto il maresciallo, preoccupato per il capitano, iscrive allo show anche lui e Giulia nel tentativo di salvare il loro rapporto.