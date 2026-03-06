Don Matteo 15, il bacio del tradimento tra il capitano e il maresciallo fa emozionare: anticipazioni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Eugenio Mastrandrea (il capitano) in "Don Matteo 15"

Don Matteo 15 è tornato in onda dopo il Festival di Sanremo e fa molto discutere. Infatti, a Spoleto sembra sia nato un nuovo amore, quello tra il capitano Martini e il maresciallo Provvedi, a scapito ovviamente della povera Giulia che è a Milano a lavorare. “Il tradimento” avrebbe potuto provocare un’insurrezione tra i fan della fiction che tanto amavano i Mezzanottini. E invece ha fatto anche emozionare. A questo punto dobbiamo aspettare la puntata del 12 marzo.

Don Matteo 15, si conferma il successo

Dopo la pausa obbligata a causa di Sanremo 2026, Don Matteo 15 è tornato su Rai 1 giovedì 5 marzo con la puntata intitolata L’evaso. E ancora una volta la fiction con Don Massimo (Raoul Bova) e il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) si conferma un successo di pubblico.

L’episodio ha raggiunto 3.706.000 spettatori pari al 21.7% di share. Nemmeno Checco Zalone su Canale 5 con Quo vado è riuscito a contrastarlo. D’altro canto, l’attesa è stata più lunga del solito e in molti volevano sapere come sarebbe andata a finire la storia tra Diego e Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini).

Don Matteo 15, il capitano si tradisce con un bacio

In effetti, i due si erano lasciati malamente. A un passo dall’altare hanno deciso di rabbia di prendersi una pausa. Diego avrebbe voluto sposare subito Giulia, ma lei aveva bisogno di affermarsi come persona e il lavoro a Milano era un’opportunità importante.

Nel capoluogo lombardo, Giulia è oberata di lavoro ma sente la mancanza di Diego. Però non ha il coraggio di chiamarlo. Intanto, il capitano si trova ad affrontare la crisi che sta vivendo il maresciallo Provvedi. Caterina mette in dubbio di essere un buon carabinieri dopo che non è riuscita a fermare un evaso, accusato di omicidio.

Diego cerca di starle vicino, forse troppo. Infatti, tra i due scatta una certa attrazione. Il capitano pare ancora innamorato di Giulia, ma alla fine cede e bacia Caterina (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri): l’inizio della fine vera per i Mezzanottini…

Il tradimento del bacio poteva sollevare la protesta dei fan e invece scrivono sul profilo Instagram della fiction: “Bellissimooooo 😍😍😍😍 io sono felice perché Diego merita la felicità“; “Odiatemi quanto volete ma x me questa coppia piace tanto lei è Belissima è delicata! Mi piace insieme fanno una bella coppia… prima Giulia piaceva anche a me ma adesso è pesante!!! Basta”; “baglio o è stato un bacio più intenso di quello con Giulia…?.

Ma c’è chi è davvero dispiaciuto: “Ma neanche nei miei incubi peggiori credevo saremmo arrivati davvero a tanto…! Due personaggi meravigliosi come Diego e Giulia completamente rovinati e snaturati e tutta la magia dei mezzanottini della s14 distrutta in una puntata…Avevate in mano un gioiellino, una storia dolcissima e delicata con tantissime sfumature anche profonde da poter sviluppare, una coppia che ha fatto innamorare TUTTI e ha portato tante persone (come me) a iniziare DM per la prima volta solo per loro…!”.

E c’è chi spera nell’intervento di Cecchini perché aiuti Giulia a rimettersi con Diego.

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 12 marzo

Don Matteo 15 torna su Rai 1 in prima serata giovedì 12 marzo con la penultima puntata di stagione, intitolata Fedeltà. Cecchini trova una camicia sporca di rossetto e si convince che Diego abbia un’amante, ma chi può essere “l’impostora”? Per scoprirlo chiede l’aiuto di Caterina e di Giulia con conseguenze disastrose.

Intanto Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente) ha deciso di battezzare il piccolo Max ma durante la cerimonia accade qualcosa di grave.