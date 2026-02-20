Don Matteo 15 ad alta tensione. Giulia e Diego ci hanno spezzato il cuore: anticipazioni

Giulia e Diego si lasciano e ci hanno spezzato il cuore. E il Capitano sembra finire nelle braccia del Maresciallo Provvedi: anticipazioni del 5 marzo 2026

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Federica Sabatini ed Eugenio Mastrandrea in "Don Matteo 15"

La puntata di Don Matteo 15, andata in onda giovedì 19 febbraio su Rai 1, è stata ricca di tensione. Tutte le storie dei protagonisti sono state complicate e hanno lasciato il pubblico col fiato sospeso. Don Massimo è stato a un passo dalla morte, mentre tra Giulia e il Capitano Martini sembra sia arrivata davvero la fine, tanto che nella prossima puntata di giovedì 5 marzo, Diego sembra finire tra le braccia del Maresciallo Caterina Provvedi.

Don Matteo 15, un successo di pubblico

Ancora una volta la puntata di Don Matteo 15, del 19 febbraio, intitolata La squadra, ha convinto la maggior parte del pubblico televisivo, tenendo incollati al piccolo schermo 3.633.000 spettatori pari al 21.9% di share. Leggermente in calo rispetto alla settimana precedente, ma sempre leader della serata.

D’altro canto, le Olimpiadi invernali stanno giungendo al termine e in diversi si sono fatti conquistare dalla grazia del pattinaggio sul ghiaccio.

In ogni caso, Don Massimo (Raoul Bova) e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) sono stati preferiti su tutto e tutti. In questa puntata è ricomparsa perfino Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente). E dopo Suor Costanza, come super ospite c’era in questo episodio Alessandro Borghese, davvero molto simpatico e perfettamente in parte. Per lui Natalina (Nathalie Guetta) ha un debole, ma l’amore per la canonica resta sempre al primo posto.

Don Matteo finisce in ospedale

L’ultima puntata andata in onda di Don Matteo 15 è stata ricca di suspence. Don Massimo ritrova i suoi vecchi commilitoni, purtroppo in una triste circostanza. Con l’incalzare degli eventi si comprende che c’è un serial killer che vuole ucciderli uno a uno.

Anche Don Massimo è nel mirino dell’assassino, tanto che viene messa una bomba sulla sua moto, tempestivamente disinnescata. Sembra di rivedere una scena di Arma Letale. Ma questo non basta a mettere fuori pericolo il prete che alla fine viene colpito da una pallottola e finisce in ospedale. Alla fine però l’assassino viene scoperto e arrestato e ovviamente era la persona meno sospettabile.

Giulia e il Capitano si dicono addio

Intanto, tra Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini) e il Capitano le cose non vanno bene. C’è dell’attrito nella coppia. Lei vorrebbe trovare il suo posto nel mondo, lui vorrebbe solo sposarla. Nemmeno, i trucchi di Cecchini riescono a farli riavvicinare davvero.

Alla fine Giulia riceve dal suo ex una nuova opportunità di lavoro a Milano e questo mette in crisi Diego. I due cercano di confrontarsi ma l’epilogo è amaro. “Forse è meglio se non stiamo insieme io e te, Giulia”. E lei risponde: “Ciao Diego”.

Nell’ultima scena la sorella di Don Massimo parte per Milano e il Capitano non tenta di fermarla. I fan sono disperati. Tutti tifavano per loro. Su Instagram c’è chi scrive: “Nooo , vogliamo Giulia e il capitano insieme!”. E ancora: “Puntata bellissima 😍👏 (ma nelle ultime scene dei mezzanottini ci si é spezzato il cuoree)”.

Si legge anche: “No ma se si mettono insieme Diego e Caterina rovinano proprio don Matteo la coppia Diego e Giulia è una delle migliori”.

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 5 marzo 2026

Un commento che anticipa quello che vedremo nella prossima puntata. Don Matteo 15 salta l’appuntamento di giovedì 26 febbraio per lasciare spazio al Festival di Sanremo. Ritroveremo la fiction giovedì 5 marzo con l’episodio dal titolo L’evaso.

Giulia è a Milano e Diego sente la sua mancanza. Intanto Caterina (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri) vive un momento di crisi, al punto da meditare di lasciare l’Arma. In quel frangente il Capitano e la Marescialla si avvicinano pericolosamente l’uno all’altra.