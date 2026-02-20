Ascolti tv del 19 febbraio, Don Matteo 15 non ha rivali. Gerry Scotti vuole il podio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti

La serata televisiva del giovedì ha un solo protagonista Don Matteo, o meglio, Don Massimo (Raoul Bova). La fiction su Rai 1 è arrivata alla sua quindicesima stagione e ogni puntata fa il record di ascolti del palinsesto.

Purtroppo per Striscia la Notizia su Canale 5 che non è mai riuscita a eguagliare Don Matteo 15. Anzi, ha spesso deluso nello share. Ma con l’appuntamento del 19 febbraio si è chiusa la stagione della prima serata. Vedremo se l’esperimento verrà ripetuto.

Su Rai 2 le gare delle Olimpiadi invernali sono state protagoniste. Mentre su Rai 3 è tornata Splendida Cornice con ospiti Fabrizio Gifuni e Ambra Angiolini. Rete 4 ha trasmesso Dritto e Rovescio dove si è parlato del referendum giustizia e della sicurezza. Su La7 l’appuntamento è stato con Propaganda Live.

Nell’access prime time Gerry Scotti con La ruota della Fortuna vuole mantenere il podio dopo aver fatto numeri favolosi il 18 febbraio contro Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 19 febbraio