Don Matteo 15, finisce in fin di vita e il sospetto si insinua. Ma poi arriva Suor Costanza: anticipazioni

In "Don Matteo 15", Natalina sta per morire e Maria rischia il rapimento ma Don Massimo salva la situazione. E arriva Suor Costanza: anticipazioni del 5 febbraio

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Nino Frassica e Raoul Bova in "Don Matteo 15"

La puntata di Don Matteo 15, andata in onda giovedì 29 gennaio su Rai 1 in prima serata, si è rivelata un altro grande successo. In effetti, è successo di tutto ai protagonisti della fiction. A cominciare da Natalina in fin di vita, Maria che incontra sua madre, anche se qualcosa è sospetto, il Capitano e Giulia che rischiano di lasciarsi e il Maresciallo Cecchini che invece rischia il divorzio.

Per fortuna l’intervento di Don Massimo salva molte situazioni ed è proprio il caso di dire “che Dio ci aiuti”, come vedremo nel prossimo episodio di giovedì 5 febbraio quando arriverà Suor Costanza.

Don Matteo 15, grande successo di pubblico

Ancora una volta Don Matteo 15 conquista il grande pubblico televisivo. Ben 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share sono rimasti incollati al piccolo schermo per seguire le vicende di Don Massimo (Raoul Bova), del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e del Maresciallo Provvedi (leggi la nostra Irene Giancontieri).

La fiction di Rai 1 conquista così il podio degli ascolti e si mantiene il titolo di trasmissione più vista del giovedì sera, stracciando Striscia la Notizia che, nonostante il cambio di orario, resta sempre un flop.

Don Matteo 15, Natalina in fin di vita e Maria rischia il rapimento

La puntata di Don Matteo 15, intitolata L’errore, è ricca di colpi di scena, anche molto drammatici. Natalina (Nathalie Guetta) rischia di morire per l’errore appunto di un’infermiera. Qualcosa di strano avviene nell’ospedale in cui è ricoverata e i sospetti di Don Massimo si concretizzano nel peggiore dei modi quando viene ucciso un medico. Ma la storia è davvero torbida.

Intanto a Spoleto arriva la mamma di Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente). La donna, che vive a Milano, si presenta con tutti i documenti in regola e svela che la ragazza in realtà si chiama Beatrice, detta Bea. Le due fanno conoscenza, ma Maria/Bea non ricorda davvero nulla.

La situazione è drammatica, perché Maria deve scegliere se andare a Milano con la madre oppure restare in canonica e lasciare chi l’ha accolta e soprattutto Giona di cui si è innamorata.

Alla fine si convince di seguire la madre ma proprio mentre sta per partire Don Massimo scopre una cosa sconvolgente.

Don Matteo 15, il Capitano Martini e Giulia ai ferri corti

Sicuramente più leggera, ma non meno preoccupante, è la vicenda che coinvolge il Capitano Martini e Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini). Per colpa di Cecchini che combina un guaio gigantesco, Diego viene coinvolto in una serie di equivoci esilaranti che mettono a rischio il suo matrimonio.

I fan stanno in apprensione, finché i due fidanzati si chiariscono definitivamente e si baciano davanti al Maresciallo che nel frattempo a sistemato tutto, in modo del tutto fortuito ovviamente.

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 5 febbraio

Don Matteo 15 torna con una nuova puntata dal titolo Il buon pastore giovedì 5 febbraio in prima serata su Rai 1. Arriva a Spoleto niente meno che Suor Costanza (Valeria Fabrizi) di Che Dio ci aiuti. E veniamo a sapere che è la zia del Maresciallo Provvedi.

La suora però pensa che la nipote sia ancora in convento. Infatti, Caterina, prima di diventare carabiniere, aveva pensato di prendere i voti. A questo punto, interviene Cecchini in aiuto della Marescialla e succede di tutto.