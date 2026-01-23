Don Matteo 15, Don Massimo minaccia il Capitano: anticipazioni del 29 gennaio

In "Don Matteo 15", il Capitano Martini viene minacciato da Don Massimo e su Maria è sempre più mistero. Anticipazioni quarta puntata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virgina Bettoja - Ufficio stampa Rai Raoul Bova in "Don Matteo 15"

Nella terza puntata di Don Matteo 15, andata in onda giovedì 22 gennaio su Rai 1, si festeggia il fidanzamento tra Giulia e il Capitano Martini. Ma nemmeno in questo momento di gioia le cose vanno come dovrebbero andare ed è sempre colpa di Cecchini. Ma persino Don Massimo arriva a minacciare Diego. Per saperne di più, anche sull’identità di Maria, ecco le anticipazioni del prossimo episodio di giovedì 29 gennaio.

Don Matteo 15, il successo continua

Anche la terza puntata di Don Matteo 15, intitolata L’ultima scommessa, si è rivelata un grande successo di pubblico. La fiction di Rai 1 ha ottenuto il massimo degli ascolti giovedì 22 gennaio incollando al piccolo schermo ben 3.770.000 spettatori pari al 22.8% di share. Don Matteo ha così battuto Striscia la Notizia la sera del suo ritorno in tv in prima serata, dopo essere stata sostituita da La Ruota della Fortuna.

I fan sono entusiasti della nuova stagione dove ogni episodio è ricco di equivoci divertenti ma anche di tante emozioni. E a renderli unici ci sono anche le star, ospiti di puntata.

Così, questa volta le celeb d’eccezione erano Tosca D’Aquino, nei panni di Fiamma, mamma sopra le righe del Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) che per altro era già venuta a Spoleto nella precedente stagione a scombussolare la vita del figlio. Ma questa volta è peggio, perché arriva anche il padre di Diego, interpretato da Max Tortora, che è l’esatto contrario dell’ex moglie.

Don Matteo, Cecchini combina un guaio

Tutti i problemi hanno un’unica causa, ossia il Maresciallo Cecchini, che pensa di invitare a Spoleto i genitori del Capitano per festeggiare il suo fidanzamento con Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini). Peccato però che i due non si sopportino.

A questo punto Martini fa di tutto per evitare che sua padre e sua madre si incontrino, ma gli sforzi sono vani. La guerra tra i due raggiunge l’apice quando organizzano entrambi una festa di fidanzamento nello stesso giorno e nello stesso luogo.

Siamo alla rovina, ma interviene Giulia a difesa del fidanzato mettendo a tacere i genitori. Una scena memorabile, molto apprezzata dai telespettatori: un applauso per Federica Sabatini.

Don Massimo minaccia il Capitano

Ma non solo i genitori di Diego vogliono festeggiare il fidanzamento di Diego e Giulia, anche in canonica si prepara una grande cena.

La serata qui è perfetta, c’è grande armonia e il Capitano si sente in famiglia. Ma Don Massimo (Raoul Bova) non è poi così tenero. E lo mette in guardia minacciandolo: “Se fai soffrire Giulia, ti sguinzaglio Natalina”. E Martini prova un brivido di terrore. Ma non è finita qui. Tutto si sistema al meglio, anche se c’è chi teme una separazione: “noi aspettiamo i coniugi mezzanottini così 🙏👰🤵🍀♥️ non divideteli”.

Don Matteo 15, la verità su Maria

Intanto, Don Massimo continua le ricerche per scoprire il passato di Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente). Anche perché ha paura che qualcuno possa farle del male, come hanno già provato mentre era ricoverata in ospedale. Questa protezione ossessiva fa soffrire la ragazza che vorrebbe più autonomia. E poi spunta un’immagine che la ritrae con un ragazzo. Chi sarà?

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 29 gennaio

Per sapere cosa accadrà, dobbiamo aspettare la quarta puntata di Don Matteo 15, dal titolo L’errore, che va in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 29 gennaio.

Per colpa di Cecchini (Nino Frassica), il Capitano diventa oggetto di attenzioni di Andrea, una ragazza segretamente innamorata di lui. Mentre in canonica si presenta una donna che dice di essere la madre di Maria. Ma sarà vero?