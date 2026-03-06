Ascolti tv del 5 marzo, Don Matteo è tornato e si scontra con Checco Zalone

Don Matteo è tornato su Rai 1 e Canale 5 controbatte con Checco Zalone. De Martino e Gerry Scotti ai ferri corti: tutti i dati di ascolto

IPA Stefano De Martino

Don Matteo 15 è tornato su Rai 1 dopo la pausa sanremese. Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, si è trovato di fronte a un caso intricato. Ma al centro della vicenda c’è la crisi di coscienza del maresciallo Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri) che pensa addirittura di lasciare l’Arma. Mentre il capitano sente la mancanza di Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini). La lontananza potrebbe essere fatale.

Canale 5 ha risposto mandando in onda il film più classico di Checco Zalone, l’attore e il regista del momento, Quo vado. Italia 1 ha trasmesso Mission Impossible e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e rovescio. Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 – Sera, dopo le polemiche sul cambio d’orario, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciaro con Splendida Cornice.

Nell’access prime time la sfida è sempre tra Gerry Scotti e Stefano De Martino che fatica a superare il rivale nello share.

Prima serata, ascolti tv del 5 marzo: Don Matteo 15 vince la serata

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 3.706.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 Quo vado? conquista 2.724.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 714.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Mission: Impossible – Fallout incolla davanti al video 680.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.029.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 896.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 951.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 2012 ottiene 160.000 spettatori (1%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 426.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 5 marzo: De Martino e Scotti, finisce pari

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.461.000 spettatori (22.2%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.033.000 spettatori (23.8%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.174.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.017.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:54 alle 21:58.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 617.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.178.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.246.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.488.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.082.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 1.015.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.962.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 456.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 423.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 marzo

Su Rai1 L'eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d'Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

