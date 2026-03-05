Affari Tuoi, la partita di Susanna è un successo. E Stefano De Martino fa una promessa

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi"

L’access prime time di Rai1 ormai ha un volto preciso: quello di Stefano De Martino e dei pacchi di Affari Tuoi. E anche nella puntata di giovedì 5 marzo il conduttore non ha deluso le aspettative, portando in studio una serata fatta di musica, risate e qualche colpo di scena.

Tra un siparietto e una battuta che sa quasi di promessa, la partita di Susanna regala momenti di grande gioia. E proprio nel mezzo della gara arriva una frase di Stefano De Martino che sembra anticipare quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate.

“Affari Tuoi”, Stefano De Martino accenna a una promessa a ritmo di musica

La protagonista di giovedì 5 marzo si chiama Susanna, gioca per l’Abruzzo con il pacco numero 1 e lavora nella storica pizzeria di famiglia. Accanto a lei, pronta a sostenerla e a portarle un pizzico di fortuna, c’è la zia Donatella.

La partita però parte subito in salita: nei primi tre pacchi eliminati finiscono infatti 10mila, 15mila e 20mila euro. Un avvio tutt’altro che fortunato. Susanna però non si perde d’animo: e fa bene, perché nel quarto pacco saltano fuori i 200 euro.

Una cifra bassa che basta però a riaccendere l’entusiasmo in studio. E soprattutto la voglia di musica che da sempre da ritmo al gioco e alla conduzione di De Martino.

“Qui sento profumo di balletto“, scherza Stefano De Martino iniziando a muoversi sulle note di Per sempre sì, il brano della vittoria con cui Sal Da Vinci ha fatto cantare tutti durante Sanremo 2026.

Il pubblico ci spera, ma il conduttore frena subito gli entusiasmi: “Non ancora, ci sto pensando. Mi ci vorrà qualche giorno“, dice sorridendo.

Una piccola promessa che suona quasi come un indizio: nelle prossime settimane potrebbero essere proprio le canzoni che hanno fatto ballare il pubblico durante la settimana della kermesse a conquistare lo studio di Affari Tuoi.

Del resto il clima sanremese sembra non essere ancora finito. E con Stefano De Martino già lanciato verso il palco dell’Ariston per Sanremo 2027, qualche prova di musica e balletto in studio non guasta.

La partita di Susanna

L’apertura del pacco da 200 euro segna per Susanna l’inizio di una fase decisamente più favorevole della partita. Subito dopo arriva un altro pacco blu, quello che contiene lo zucchero a vela, la strana invenzione firmata Herbert Ballerina.

Quando il Dottore le propone 40mila euro, però, Susanna sceglie di non accettare. Una decisione presa anche forte della sua esperienza: prima di arrivare a giocare ha partecipato a più di trenta puntate. Una vera veterana.

Il tabellone nel frattempo perde sempre più blu: esce anche il pacco nero con zero euro e, a metà puntata, la situazione è quasi perfettamente in equilibrio tra pacchi rossi e blu. Un equilibrio che però si rompe poco dopo, quando saltano fuori i 75mila euro.

A quel punto il Dottore propone il cambio. Susanna accetta e lascia il pacco numero 1 per prendere il numero 6.

Una scelta che si rivela piuttosto fortunata: nel suo vecchio pacco c’era infatti “Ballerina”, cioè il momento del balletto di Martina, che entra in studio con un bellissimo vestito a quadri rossi e bianchi.

Le cose iniziano però a complicarsi. Dal tabellone spariscono prima i 100mila e poi i 200mila euro, e all’improvviso restano molti più pacchi blu che rossi.

Il Dottore prova allora a convincerla a fermarsi e le propone 25mila euro per uscire dal gioco. Susanna però non cede: “Finché vedo quei rossi io vado avanti”, dice decisa.

Lo stesso ragionamento vale anche quando arriva un’altra offerta, questa volta da 30mila euro. Una scelta che, però, si rivela tutt’altro che fortunata: poco dopo escono i 300mila euro, tra lo sconforto generale in studio.

Per arrivare alla fine della partita Susanna deve fare ancora quattro tiri e il Dottore prova un ultimo tentativo offrendo 7mila euro. Ma la concorrente non cambia idea: vuole arrivare fino in fondo. Alla fine, Susanna arriva con il pacco da 100 euro e quello da 30mila euro. Il gioco è nelle mani del Dottore che propone un nuovo cambio. Susanna rifiuta ancora una volta e fa benissimo: nel suo pacco ci sono 30mila euro.