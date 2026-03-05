Un posto al sole, le anticipazioni del 6 marzo 2026: Luca è in grave difficoltà

Ufficio stampa Rai Luca con Rosa, Manuel e Daniela in, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026: Luco nello sconforto a causa della malattia.

Nella puntata precedente del 5 marzo 2026

Nella puntata di giovedì 5 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Permane un clima di tensione tra Raffaele e Ornella, mentre Diego dovrà affrontare di nuovo una situazione difficile con Ida. Manuela e Micaela si scontreranno in un’altra delle loro abituali liti e un uomo misterioso mostra interesse per le loro vite. Divisa tra i suoi doveri in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente, Rossella si troverà a riflettere.

Anticipazione della puntata del 6 marzo 2026

La malattia di Luca torna a farsi sentire, gettandolo in un momento di forte sconforto. Alberto si ritroverà solo con Anna: riuscirà a resistere all’attrazione per la ragazza? Diego sta vivendo un momento molto difficile con Ida e sembra non sapere più come gestire la situazione. Rossella, intanto, comincia a farsi qualche domanda sul suo futuro lavorativo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.