Un posto al sole, le anticipazioni del 9 marzo 2026: Alberto diviso tra il figlio e la passione

Gianluca è sempre più coinvolto da Anna e Alberto è diviso tra il suo dovere di padre e la passione per la ragazza misteriosa: la trama del 9 marzo

Ufficio stampa Rai Alberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 9 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 6 marzo 2026

Nella puntata di venerdì 6 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La malattia di Luca torna a farsi sentire, gettandolo in un momento di forte sconforto. Alberto si ritroverà solo con Anna: riuscirà a resistere all’attrazione per la ragazza? Diego sta vivendo un momento molto difficile con Ida e sembra non sapere più come gestire la situazione. Rossella, intanto, comincia a farsi qualche domanda sul suo futuro lavorativo.

Anticipazione della puntata del 9 marzo 2026

Nell’episodio del 9 marzo, Gianluca è sempre più coinvolto da Anna, mentre Alberto si ritrova diviso tra il suo ruolo di padre e l’improvvisa passione scoppiata tra lui e la misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro rispetto alla proposta di trasferirsi per un po’ dal padre, ma Raffaele gli assicura che per lui e Ornella non c’è alcun problema, inconsapevole del momento di disagio e insoddisfazione che Ornella sta attraversando. Decisa a dare una lezione a Massaro, Mariella continua a flirtare con lui sull’app di incontri, mentre Cerruti inizia a sospettare che lei ci stia prendendo pericolosamente gusto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 marzo.