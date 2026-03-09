Un posto al sole, le anticipazioni del 10 marzo 2026: Alberto è sempre più coinvolto

Alberto è dominato dalla passione per Anna e tra i due accade l'inevitabile: trama della puntata di "Un posto al sole" del 10 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: tra Alberto e Anna accade l’inevitabile.

Nella puntata precedente del 9 marzo 2026

Nell’episodio del 9 marzo, Gianluca è sempre più coinvolto da Anna, mentre Alberto si ritrova diviso tra il suo ruolo di padre e l’improvvisa passione scoppiata tra lui e la misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro rispetto alla proposta di trasferirsi per un po’ dal padre, ma Raffaele gli assicura che per lui e Ornella non c’è alcun problema, inconsapevole del momento di disagio e insoddisfazione che Ornella sta attraversando. Decisa a dare una lezione a Massaro, Mariella continua a flirtare con lui sull’app di incontri, mentre Cerruti inizia a sospettare che lei ci stia prendendo pericolosamente gusto.

Anticipazione della puntata del 10 marzo 2026

Roberto è contento che Greta, dimessa dall’ospedale, possa occuparsi di nuovo della figlia, ma una richiesta inaspettata di lei metterà tutto in discussione. Alberto è sempre più succube della grande attrazione che sente per Anna e tra i due accade l’inevitabile, che sarà fonte per lui di un grande tormento. Mariella decide di mettere Sergio con le spalle al muro e organizza un incontro tra “Blonde Partenope” e “Romeo” per dargli una lezione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 marzo.