Un posto al sole, le anticipazioni del 10 marzo 2026: Alberto è sempre più coinvolto

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: tra Alberto e Anna accade l’inevitabile.
Nella puntata precedente del 9 marzo 2026
Nell’episodio del 9 marzo, Gianluca è sempre più coinvolto da Anna, mentre Alberto si ritrova diviso tra il suo ruolo di padre e l’improvvisa passione scoppiata tra lui e la misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro rispetto alla proposta di trasferirsi per un po’ dal padre, ma Raffaele gli assicura che per lui e Ornella non c’è alcun problema, inconsapevole del momento di disagio e insoddisfazione che Ornella sta attraversando. Decisa a dare una lezione a Massaro, Mariella continua a flirtare con lui sull’app di incontri, mentre Cerruti inizia a sospettare che lei ci stia prendendo pericolosamente gusto.
Anticipazione della puntata del 10 marzo 2026
Roberto è contento che Greta, dimessa dall’ospedale, possa occuparsi di nuovo della figlia, ma una richiesta inaspettata di lei metterà tutto in discussione. Alberto è sempre più succube della grande attrazione che sente per Anna e tra i due accade l’inevitabile, che sarà fonte per lui di un grande tormento. Mariella decide di mettere Sergio con le spalle al muro e organizza un incontro tra “Blonde Partenope” e “Romeo” per dargli una lezione.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 marzo.