Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 marzo 2026: Anna nasconde un segreto

Torna l'appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Ecco le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026.
Nella puntata precedente del 10 marzo 2026
Nella puntata del 9 marzo, abbiamo lasciato così i protagonisti di Un posto al sole. Roberto è contento che Greta, dimessa dall’ospedale, possa occuparsi di nuovo della figlia, ma una richiesta inaspettata di lei metterà tutto in discussione. Alberto è sempre più succube della grande attrazione che sente per Anna e tra i due accade l’inevitabile, che sarà fonte per lui di un grande tormento. Mariella decide di mettere Sergio con le spalle al muro e organizza un incontro tra “Blonde Partenope” e “Romeo” per dargli una lezione.
Anticipazione della puntata del 11 marzo 2026
La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto che Cristina e i due, nonostante Marina provi a mediare, arriveranno allo scontro aperto.
Molto turbato per quanto accaduto con Anna, Alberto tenterà senza successo di confrontarsi con Luca, mentre il suo disagio nei confronti di Gianluca continuerà a crescere. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si trasferiranno a casa Bruni e Raffaele infonderà nel figlio la speranza che le cose fra lui e Ida possano appianarsi.
