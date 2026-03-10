Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 marzo 2026: Anna nasconde un segreto

Alberto è turbato per quanto accaduto ad Anna e lei potrebbe nascondere un segreto: la trama di "Un posto al sole" dell'11 marzo

Ufficio stampa Rai Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 10 marzo 2026

Nella puntata del 9 marzo, abbiamo lasciato così i protagonisti di Un posto al sole. Roberto è contento che Greta, dimessa dall’ospedale, possa occuparsi di nuovo della figlia, ma una richiesta inaspettata di lei metterà tutto in discussione. Alberto è sempre più succube della grande attrazione che sente per Anna e tra i due accade l’inevitabile, che sarà fonte per lui di un grande tormento. Mariella decide di mettere Sergio con le spalle al muro e organizza un incontro tra “Blonde Partenope” e “Romeo” per dargli una lezione.

Anticipazione della puntata del 11 marzo 2026

La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto che Cristina e i due, nonostante Marina provi a mediare, arriveranno allo scontro aperto.

Molto turbato per quanto accaduto con Anna, Alberto tenterà senza successo di confrontarsi con Luca, mentre il suo disagio nei confronti di Gianluca continuerà a crescere. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si trasferiranno a casa Bruni e Raffaele infonderà nel figlio la speranza che le cose fra lui e Ida possano appianarsi.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 marzo.