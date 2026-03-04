Un posto al sole, le anticipazioni del 5 marzo 2026: alta tensione tra Diego e Ida

A "Un posto al sole" è un momento di scontri: la tensione è alta tra Diego e Ida e tra Raffaele e Ornella: la trama del 5 marzo 2026

Ufficio stampa - Rai "Un posto al sole", Ida e Diego

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole. Alle 20.50 su Rai 3 ritroviamo i protagonisti della soap con nuove vicende e colpi di scena. Ecco le anticipazioni di giovedì 5 marzo 2026: è un momento di profonda crisi.

Nella puntata precedente del 4 marzo 2026

Nella puntata di mercoledì 4 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Con il matrimonio imminente, per Manuela è il momento di trovare l’abito da sposa, scelta che si rivelerà tutt’altro che semplice. Nel frattempo, qualcuno sembra molto interessato alla vita delle gemelle. Cristina è ancora traumatizzata per l’incidente e Roberto non sembra in grado di starle vicino. Gli sforzi di Raffaele per accorciare le distanze con Ornella per un attimo paiono avere successo, ma non bastano a risolvere i problemi della coppia.

Anticipazione della puntata del 5 marzo 2026

Permane un clima di tensione tra Raffaele e Ornella, mentre Diego dovrà affrontare di nuovo una situazione difficile con Ida. Manuela e Micaela si scontreranno in un’altra delle loro abituali liti e un uomo misterioso mostra interesse per le loro vite. Divisa tra i suoi doveri in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente, Rossella si troverà a riflettere.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 marzo.