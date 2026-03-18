Un posto al sole, le anticipazioni del 19 marzo 2026: cambio di vita per Ida, Diego ha paura

Diego è esasperato e teme per Ida, sempre più fragile emotivamente: trama della puntata di "Un posto al sole" del 19 marzo

Ufficio stampa Rai Ida e Diego, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 19 marzo:

Nella puntata precedente del 18 marzo 2026

Ferri è sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta, che si ostina a non voler far tornare a casa la figlia, e decide di parlare con lei. Raffaele e Ornella, già alle prese con i loro problemi di coppia, dovranno affrontare anche quelli di Ida e Diego. Intanto, con il matrimonio di Manuela ormai alle porte, Maurizio continua a interessarsi a lei e a Niko, nascondendo la propria identità che, però, potrebbe essere svelata.

Anticipazione della puntata del 19 marzo 2026

Esasperato dalla fragilità emotiva di Ida, Diego teme che la compagna stia valutando un cambio radicale nella propria vita. Già provato dal difficile rapporto con Cristina, Ferri dovrà anche contenere l’insicurezza di Marina nei confronti di Greta. Mentre Eduardo si sforza di rigare dritto, Damiano potrebbe aver trovato una traccia utile per individuare la donna che fa parte della banda di ladri su cui sta indagando.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 marzo.