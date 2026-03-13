Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Greta nasconde un segreto e sconcerta

Ufficio stampa Rai Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 16 al 20 marzo ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Gianluca è sempre più coinvolto da Anna e questo costringe Alberto a fare i conti con il proprio ruolo di padre mentre lotta con la passione nata per quella misteriosa ragazza. Diego prova a fare marcia indietro sulla proposta di trasferirsi dal padre ma Raffaele lo rassicura, senza rendersi conto del disagio che sta vivendo Ornella. Nel frattempo Mariella punta a dare una lezione a Massaro flirtando sull’app di incontri, mentre Cerruti comincia a sospettare che lei stia prendendo gusto alla situazione.

La richiesta di Greta mette in crisi Roberto e Cristina, e nonostante gli sforzi di Marina per mediare lo scontro si profila un momento difficile per la famiglia. Luca e il disagio che prova Alberto dopo l’accaduto con Anna rendono la situazione ancora più tesa; intanto Ida e Joseph si trasferiscono a casa Bruni e si accende la speranza, alimentata da Raffaele, di un possibile riavvicinamento con Diego.

Consapevole del giudizio del quartiere, Eduardo vive un momento di sconforto che lo porta a scontrarsi con Giulia al Centro ascolto. Nel frattempo è il giorno del test di spagnolo per Ornella e Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio: una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo potrebbe riavvicinarsi alle loro vite. Filippo e Serena vengono coinvolti da Marina per stare vicino a Cristina, mentre Clara e Rosa entrano nelle dinamiche del Centro ascolto in seguito alle tensioni con Giulia.

Anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo

Lunedì 16 marzo 2026

L’amicizia tra Teo e Cristina cresce ma insieme aumentano le preoccupazioni: un teso confronto tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spingerà Roberto a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In vista del grande giorno, quando si laureerà e sposerà Niko, Manuela trova modo di avere un incontro piacevole con Maurizio. Massaro prova a giustificarsi con Mariella, ma Sasà è convinto che il comportamento di Sergio sia una sceneggiata inaccettabile.

Martedì 17 marzo 2026

I preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela entrano nel vivo e lo stress di Manuela aumenta, complicato anche dalla seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano ma stavolta qualcuno potrebbe riconoscerlo. Il rapporto tra Cristina e il padre resta teso e l’assenza di Greta fa sentire la ragazza smarrita. Mariella, tenendo tutto nascosto a Guido e a Bice, diventa involontaria confidente di Massaro e riflette sulla natura degli uomini.

Mercoledì 18 marzo 2026

Ferri è sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta, che rifiuta di far tornare la figlia a casa, e decide di affrontarla per chiarire la situazione. Raffaele e Ornella, già alle prese con problemi nella coppia, devono anche fronteggiare le difficoltà di Ida e Diego. Intanto il matrimonio di Manuela si avvicina e Maurizio continua a interessarsi alla coppia, pur nascondendo la propria identità che potrebbe però essere rivelata.

Giovedì 19 marzo 2026

Alle prese con la fragilità emotiva di Ida, Diego comincia a temere che la compagna stia pensando a un cambiamento radicale della sua vita. Ferri, già provato dal rapporto difficile con Cristina, cerca di arginare l’insicurezza di Marina nei confronti di Greta. Mentre Eduardo si sforza di mantenere la retta via, Damiano sembra aver trovato una traccia che potrebbe aiutare a identificare la donna legata alla banda di ladri che sta cercando.

Venerdì 20 marzo 2026

Grillo continua a vessare e provocare Damiano, creando ulteriori tensioni nella sua indagine. Eduardo dovrà prendere una decisione difficile che potrebbe segnare il suo percorso. Raffaele e Ornella sono preoccupati per la crisi tra Ida e Diego, che rischia di spingere Diego alla ricerca di distrazioni altrove. Intanto Alberto è sempre più in crisi e non riesce a togliersi Anna dalla testa.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Matrimonio e laurea: i preparativi per le nozze di Manuela e Niko occupano la settimana, con Manuela sotto pressione tra tesi e feste e con il ruolo ambiguo di Maurizio che crea attese e sospetti.

– Conflitto familiare per Greta: le decisioni di Greta aumentano la distanza tra Cristina e Roberto, mentre Marina cerca invano di mediare e la tensione familiare rischia di esplodere.

– Mistero e doppie identità: la presenza di Maurizio al Vulcano e il fatto che possa essere riconosciuto mettono in allarme chi lo circonda, sollevando il tema delle verità nascoste vicino alle coppie protagoniste.

– Amori e tentazioni: le dinamiche amorose restano al centro (Alberto e Anna, le complicità tra Gianluca e Anna), con ripercussioni emotive sui legami familiari e sulle amicizie.

– Indagini e minacce: la caccia alla banda di ladri coinvolge Damiano e mette in luce nuovi indizi, mentre Grillo continua a creare problemi e Eduardo è chiamato a scelte importanti.

– Crisi di coppia e riflessione: la tensione tra Ida e Diego e le difficoltà di Raffaele e Ornella mostrano come le relazioni possano essere messe alla prova da scelte personali e insicurezze.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 9 al 13 marzo.